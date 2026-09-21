Zoagli: convegno sull’intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione

Si è svolto questa mattina a Zoagli il convegno “Progettare la P.A. di domani”, dedicato al ruolo dell’Intelligenza Artificiale e delle nuove tecnologie nella trasformazione della Pubblica Amministrazione. L’incontro, organizzato dal Comune di Zoagli, ha visto la partecipazione di funzionari, dirigenti e dipendenti comunali provenienti dai Comuni del Golfo Tigullio, chiamati a confrontarsi sulle opportunità offerte dall’innovazione tecnologica, ma anche sulle responsabilità, sulle competenze e sugli aspetti organizzativi che accompagnano la sua introduzione negli enti pubblici. L’iniziativa si inserisce in un progetto più ampio dell’Amministrazione comunale, che intende fare di Zoagli un punto di incontro, confronto e formazione per gli operatori della Pubblica Amministrazione del territorio, favorendo la condivisione di esperienze e buone pratiche tra gli enti locali.

Al centro dei lavori anche la crescente complessità che funzionari e dipendenti pubblici sono chiamati ad affrontare, tra evoluzione normativa, digitalizzazione dei processi e necessità di garantire servizi sempre più efficienti e accessibili ai cittadini. Su questi temi è intervenuto il Sindaco di Zoagli, Roberto Viale: «L’Intelligenza Artificiale rappresenta una straordinaria opportunità di modernizzazione, ma deve rimanere uno strumento al servizio dell’uomo e non un sostituto della professionalità umana. Per i dipendenti pubblici è fondamentale mantenere piena consapevolezza delle responsabilità che il proprio ruolo comporta. L’algoritmo può supportare l’azione amministrativa, ma la decisione, l’etica e la responsabilità restano prerogative imprescindibili del funzionario pubblico, a tutela dei cittadini e della legalità».

Ad approfondire gli aspetti tecnici e applicativi è stato il Gruppo Maggioli, realtà di riferimento nazionale per l’innovazione e la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione.

Il convegno è stato inoltre l’occasione per presentare l’esperienza già avviata dal Comune di Zoagli, che ha introdotto un software basato sull’Intelligenza Artificiale a supporto della redazione degli atti amministrativi. Alla luce dei primi riscontri, l’Amministrazione valuterà anche possibili applicazioni dell’IA nei servizi rivolti al cittadino, con l’obiettivo di migliorare tempi di risposta e accessibilità alle informazioni.

Particolarmente significativo l’intervento di Luca Canessa, Direttore Generale del Comune di Piacenza, che ha richiamato la necessità di inserire l’adozione dell’Intelligenza Artificiale all’interno di una visione complessiva dell’ente, capace di integrare pianificazione strategica, gestione ordinaria, controllo di gestione e formazione del personale. Un percorso che, secondo Canessa, deve essere strutturato e condiviso, evitando un utilizzo frammentario o improvvisato delle nuove tecnologie.

A chiudere i lavori è stato il Presidente del Consiglio Comunale di Zoagli, Mirko Mussi, che ha ringraziato il personale comunale per il lavoro svolto nell’organizzazione dell’iniziativa: «La partecipazione registrata oggi conferma il valore di questa iniziativa. Desidero ringraziare i dipendenti del Comune di Zoagli che, con professionalità, dedizione e spirito di squadra, hanno contribuito alla riuscita di una giornata importante per il nostro Comune e per il territorio». Il convegno “Progettare la P.A. di domani” rappresenta così il primo passo di un percorso che il Comune di Zoagli intende proseguire, promuovendo nuove occasioni di formazione, confronto e collaborazione tra le Pubbliche Amministrazioni del Golfo Tigullio.