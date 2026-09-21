Sestri: lo studente Nico Alessio Angelini è arrivato 16°

Da Salvo Agosta

Si è conclusa Domenica mattina 20 settembre, nel Teatro del Parco Mirabilandia, la finale nazionale del Kangourou della Matematica 2026, alla quale ha partecipato anche Nico Alessio Angelini, già studente dell’Istituto Comprensivo di Sestri Levante.

La gara si è svolta il 19 settembre a Cesenatico, nella categoria Cadet riservata agli studenti della classe terza della scuola secondaria di primo grado. Nico ha concluso la competizione al 16° posto su 27 concorrenti, ottenendo un risultato di rilievo in una competizione che coinvolge ogni anno studenti provenienti da tutta Italia.

Nico Alessio, che quest’anno frequenta la classe prima dell’IIS Luzzati-Deambrosis-Natta di Sestri Levante, aveva conquistato l’accesso alla finale nel corso del precedente anno scolastico, quando frequentava l’Istituto Comprensivo.

Il risultato assume un significato particolare per la scuola: per quanto risulta dalla storia delle partecipazioni dell’Istituto, Nico è infatti il primo studente della scuola secondaria di primo grado di Sestri Levante ad aver raggiunto la finale nazionale del Kangourou della Matematica nella categoria Cadet. In passato una studentessa dell’Istituto aveva raggiunto la finale nella categoria Écolier, riservata alla scuola primaria, ma non risultava mai accaduto per uno studente della scuola secondaria di primo grado.

La finale nazionale rappresenta l’ultimo appuntamento di un percorso che prende avvio dalla gara individuale e prosegue attraverso le successive fasi di selezione. Kangourou Italia è accreditato presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito quale soggetto proponente di iniziative di valorizzazione delle eccellenze e la competizione è inserita nel Programma nazionale di promozione delle eccellenze per gli studenti delle scuole secondarie superiori.

La mattinata di Domenica è stata dedicata alla proclamazione e alla premiazione dei vincitori, alla consegna degli attestati ai concorrenti e ai docenti accompagnatori e alla cerimonia conclusiva presso il Parco Mirabilandia.

Nico Alessio era accompagnato dal docente referente dei Giochi Matematici Prof. Alberto Comes dell’Istituto Comprensivo di Sestri Levante e dai genitori.

Il Dirigente Scolastico Carlo Oneto, i docenti del Dipartimento di Matematica e tutta la comunità scolastica dell’Istituto Comprensivo si congratulano con Nico per l’ottimo risultato ottenuto e per aver rappresentato la scuola nella finale nazionale.

La manifestazione ha offerto anche momenti di approfondimento e divulgazione scientifica. Tra questi, la conferenza “È vero che le arti liberali fanno venire il mal di pancia? – Dati e come (non) visualizzarli”, tenuta da Lorenzo Ferraris e Michela Barbetta, studenti del Master in Comunicazione della Scienza della Sissa – Scuola Internazionale di Studi Superiori Avanzati di Trieste.

Anche questo appuntamento ha avuto un legame particolare con Sestri Levante: Lorenzo Ferraris è infatti originario della città, è stato a sua volta studente dell’Istituto Comprensivo e ha successivamente conseguito la laurea in Matematica presso l’Università degli Studi di Genova. Oggi il suo percorso prosegue nell’ambito della comunicazione della scienza, proprio nel contesto del Master della Sissa.

La presenza di Nico alla finale e quella di Lorenzo Ferraris tra i protagonisti della giornata hanno creato così, seppure in momenti e percorsi diversi, un significativo filo conduttore con Sestri Levante: da una parte un giovane studente che si affaccia al mondo della matematica attraverso una competizione nazionale, dall’altra un ex studente che ha trasformato il proprio interesse per la matematica in un percorso universitario e scientifico.