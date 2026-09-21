Sestri: all’Annunziata torna “Cucina Liguria”, la rassegna dedicata al territorio

La Baia del Silenzio di Sestri Levante si prepara ad accogliere da venerdì 25 a domenica 27 settembre l’edizione 2026 di Cucina Liguria, la rassegna enogastronomica promossa da CNA Genova interamente dedicata ai sapori e alle tradizioni del territorio. Nella cornice del Convento dell’Annunziata, produttori ed eccellenze agroalimentari della regione si daranno appuntamento per tre giornate ricche di appuntamenti: in programma una mostra-mercato, degustazioni guidate, workshop, cooking show ed eventi di approfondimento dedicati alla cultura culinaria ligure, dal pesto all’olio extravergine fino alle produzioni vitivinicole locali.

L’evento rappresenta una vetrina strategica per promuovere la qualità dell’artigianato del cibo e far conoscere da vicino le storie e i volti delle imprese che custodiscono le ricette e i prodotti della Liguria.