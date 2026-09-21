Santo Stefano d’Aveto: fine settimana col mondo agricolo

Dal Comune – Ufficio Turistico di Santo Stefano d’Aveto

Sabato 26 e domenica 27 settembre torna uno degli appuntamenti più attesi

dell’autunno: due giorni per riscoprire il mondo agricolo e artigianale dell’Aveto

Santo Stefano d’Aveto, 21 settembre 2026 – Tutto pronto a Santo Stefano d’Aveto per la Festa dell’Agricoltura e dell’Artigianato, in programma sabato 26 e domenica 27 settembre.

Una manifestazione che rappresenta da tantissimi anni un appuntamento importante per la comunità e per tutto il territorio dell’Aveto, capace di unire tradizione, lavoro, socialità e valorizzazione delle attività agricole e artigianali locali.

Una festa che il Comune di Santo Stefano d’Aveto, le associazioni, gli allevatori, le aziende agricole e le tante realtà del territorio portano avanti con passione e collaborazione, anche grazie al contributo della Regione Liguria.

L’obiettivo è quello di mantenere vive e far conoscere alle nuove generazioni le tradizioni della montagna, mostrando da vicino antichi mestieri, animali, mezzi agricoli, prodotti del territorio e attività che raccontano la storia e l’identità di Santo Stefano d’Aveto.

Sabato 26 settembre: animali, sapori e musica

Il programma prenderà il via sabato 26 settembre alle ore 10.00 con la mostra zootecnica,

dedicata a mucche, cavalli, ovini e caprini.

Nei prati sopra il Gropparo, dalle 10.00 alle 15.00, spazio invece alla Gimkana a cavallo con

cavalli e cavalieri impegnati in una prova di abilità e spettacolo.

Nel pomeriggio, dalle 15.00 alle 16.00, sarà possibile assistere alla prova di mungitura, seguita alle 16.00 dalla degustazione guidata dei formaggi, per conoscere e assaporare alcuni dei prodotti legati alla tradizione dell’allevamento locale, info e prenotazioni a turismo@comune.santostefanodaveto.ge.it.

Durante tutto il fine settimana sarà inoltre presente al Parco degli Alpini il mercatino di prodotti agricoli e artigianali a km 0, un’occasione per incontrare produttori e artigiani e scoprire le eccellenze del territorio.

La giornata di sabato si concluderà alle ore 21.00 al Pala Arvigo con la Serata Danzante con

l’Orchestra Marino Castelli, per una serata di musica e divertimento aperta a tutti.

Domenica 27 settembre: il Triathlon del boscaiolo e le tradizioni del boscaiolo e della montagna. La domenica sarà il cuore della manifestazione, con un programma ricco di appuntamenti per tutta la famiglia.

Dalle ore 9.00, al Parco A. Badinelli, spazio al grande appuntamento con il Triathlon del boscaiolo, una spettacolare sfida che vedrà i boscaioli confrontarsi nelle diverse prove della

competizione, tra colpi di accetta e motosega.

Un appuntamento che porta al centro della festa la figura del boscaiolo e il rapporto profondo tra l’uomo, il bosco e il lavoro in montagna, trasformando le tradizionali abilità del mestiere in una competizione capace di coinvolgere e incuriosire il pubblico.

Sempre domenica, spazio alle famiglie e ai più piccoli con i giochi antichi al Parco degli Alpini e il giro con gli asinelli, previsto dalle ore 10.00 presso l’ingresso del Castello.

Davanti alla splendida cornice del Castello Malaspina Fieschi Doria arriveranno inoltre i trattori, protagonisti della mostra dei mezzi agricoli. Alle ore 11.00 sarà possibile assistere alla dimostrazione di trebbiatura del grano, un vero e proprio tuffo nelle tradizioni agricole di un tempo.

Nel pomeriggio, a partire dalle ore 15.00, le vie del paese saranno animate dalla Scuola Musicale Banda “Città di Camogli” G. Puccini e dalla Banda di Santo Stefano d’Aveto, protagoniste della tradizionale sfilata delle bande.

Un weekend da vivere a Santo Stefanio d’Aveto