“Santa in Giallo”: una scienziata e tre esperti a Spazio Aperto

Dalla scienza nascosta nelle pagine di Edgar Allan Poe a una Genova sotterranea, passando per un’investigatrice in viaggio ad Algeri e per un intrigo che coinvolge il Vaticano, la Banda della Magliana, i servizi segreti e la memoria del Novecento. Sono stati due gli appuntamenti che domenica 20 settembre, a Spazio Aperto di via dell’Arco, hanno proseguito il programma di “Aspettando Santa in Giallo”, organizzato da Marinella Gagliardi Santi e Giammauro Gargiulo. Il primo incontro ha avuto come protagonista Alba Zanini con “Scienza e cosmologia nell’universo gotico di Edgar Allan Poe”. Alle 18 sono seguite le presentazioni di Aqua. Ventuno giorni con l’acqua alla gola di Paolo Asti, La costellazione del pesce di Valentina Fornelli e Il restauratore di Vico del Fieno di Massimo Villa. Graziano Nardini ha accompagnato il pomeriggio con i suoi intermezzi musicali.

Poe, il gotico e i rischi della scienza

Alba Zanini ha ricostruito il rapporto tra Poe, la cultura scientifica dell’Ottocento e lo sviluppo della letteratura gotica, mostrando come dietro l’orrore, il soprannaturale e le ambientazioni cupe si trovino interrogativi ancora attuali: fin dove può spingersi la conoscenza? E che cosa accade quando una scoperta sfugge al controllo di chi l’ha resa possibile? «Edgar Allan Poe era estremamente sensibile ai problemi del suo tempo ed era una persona coltissima scientificamente. Aveva conoscenze non superficiali, ma molto profonde. Era al corrente di tutte le novità della sua epoca e anche dei temi che influenzavano la vita economica e sociale», ha spiegato Zanini.

Rimasto presto senza i genitori e successivamente adottato, Poe ha vissuto un’esistenza tormentata, segnata da difficoltà economiche, conflitti personali e altri lutti. Il suo nome è stato affiancato a quelli di Mary Shelley, Robert Louis Stevenson e Bram Stoker. «Nel XIX secolo avvengono i grandi passi – ha osservato Zanini –. Ci sono Poe, Mary Shelley con Frankenstein, Stevenson con Jekyll e Hyde e Bram Stoker con Dracula. Non ci sono soltanto storie avvincenti, ma contenuti profondi e personaggi complessi, con contraddizioni e conflitti». In Frankenstein l’elettricità alimenta il sogno di restituire vita a un corpo morto; nel romanzo di Stevenson una pozione consente al dottor Jekyll di liberare una parte nascosta della propria personalità. In entrambi i casi, però, il risultato diventa incontrollabile. «C’è la fascinazione per la scienza, ma anche un senso molto ragionevole del rischio. Dobbiamo cercare di capire quali possano essere le conseguenze delle scoperte e della tecnologia. È un discorso che possiamo fare anche oggi con l’intelligenza artificiale».

Tre romanzi tra Algeri, storia italiana e caruggi

Il secondo appuntamento ha condotto il pubblico dentro tre differenti declinazioni del mistero. Valentina Fornelli ha presentato La costellazione del pesce, pubblicato da Solferino. Il romanzo prende avvio ad Algeri, dove scompare un italiano al quale era stata affidata un’importante somma di denaro. A cercarlo è Carla, investigatrice privata abituata a lavorare all’estero. L’indagine si trasforma progressivamente in un viaggio fatto di pericoli, incontri inattesi e relazioni umane. «Sono cresciuta leggendo molto Corto Maltese e credo che nel mio romanzo ci sia molto di quel mondo: la possibilità del viaggio, gli incontri fortuiti che si trasformano in svolte della vita e l’amicizia che nasce quasi in un attimo, per solidarietà e complicità», ha raccontato Fornelli. Nel libro sono entrate le passioni dell’autrice per le lingue, la musica, i viaggi e l’avventura: «Quando si scrive si mette dentro quello che si è, anche senza rendersene conto. Scrivi, ma in realtà confronti ciò che racconti con la tua vita». Paolo Asti ha presentato Aqua. Ventuno giorni con l’acqua alla gola, pubblicato da Sagep. Il protagonista, Rocco Chigi, ha origini aristocratiche, una formazione in Marina e un passato non del tutto trasparente. Da una giornata segnata da improvvisi rovesci e dall’incontro con una giovane donna prende forma una vicenda nella quale entrano il Vaticano, la Banda della Magliana, i servizi segreti, l’arte e alcuni passaggi della storia italiana. «Mi hanno detto che è un libro colto, ma non in maniera noiosa – ha spiegato Asti –. Ci sono molti riferimenti, ma non volevo fare uno sfoggio di citazioni. Mi interessa che un particolare possa spingere il lettore a verificare qualcosa e ad approfondire, magari un riferimento musicale o un episodio storico».