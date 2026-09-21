Temi del giorno:
Martedì 22 dalle 10 alle 15|
Regione: in Consiglio i temi della sanità e dell’ex Ilva
Dall’ufficio stampa del Consiglio regionale
Il Consiglio regionale è convocato per martedì 22 settembre 2026 dalle 10 alle 15 all’ordine del giorno
- Futuro degli stabilimenti ex Ilva e ripercussioni occupazionali sui lavoratori.
- Interrogazione 626 (Stefano Giordano): gratuità delle prestazioni erogate nelle Case della Comunità e sulla corretta informazione ai cittadini.
- Interrogazione 635 (Federico Romeo, Armando Sanna, Roberto Arboscello, Carola Baruzzo, Simone D’Angelo, Enrico Ioculano, Davide Natale, Andrea Orlando, Katia Piccardo): definizione dell’iter per l’ingresso di Regione Liguria nella società di gestione dell’Aeroporto di Genova.
- Interrogazione 651 (Federico Romeo, Armando Sanna, Roberto Arboscello, Carola Baruzzo, Simone D’Angelo, Enrico Ioculano, Davide Natale, Andrea Orlando, Katia Piccardo): mantenimento e potenziamento del presidio CUP e ambulatoriale di via Canepari a Certosa.
- Interrogazione 653 (Simone D’Angelo, Armando Sanna, Roberto Arboscello, Carola Baruzzo, Enrico Ioculano, Davide Natale, Katia Piccardo, Federico Romeo, Andrea Orlando): apposizione da parte di Regione Liguria delle garanzie di copertura delle perdite di esercizio dell’E.O. Ospedali Galliera per gli anni 2024 e 2025 (Convenzione tra AOM e E.O. Ospedali Galliera).
- Interrogazione 660 (Lilli Lauro): completamento del percorso di copertura delle perdite pregresse dell’ E.O. Ospedali Galliera nell’ambito dell’integrazione funzionale con l’Azienda Ospedaliera Metropolitana.
- Interrogazione 655 (Simone D’Angelo, Armando Sanna, Roberto Arboscello, Carola Baruzzo, Enrico Ioculano, Davide Natale, Katia Piccardo, Federico Romeo, Andrea Orlando): risorse finanziarie garantite da Regione Liguria all’Azienda di trasporto pubblico locale del Comune e della Città Metropolitana di Genova.
- Interrogazione 656 (Gianmarco Medusei): categorie di vulnerabilità nella domanda online del Bonus badanti e criteri di accesso alla misura.
- Interrogazione 658 (Stefano Giordano): modifica del sito di prefabbricazione dei cassoni della fase B della nuova diga foranea di Genova.
- Interrogazione 120 (Matteo Campora, Federico Bogliolo): incentivi a percorsi di istruzione tecnologia superiore.
- Interrogazione 140 (Jan Casella, Selena Candia): gestione delle liste d’attesa per la diagnostica per immagini nel ponente ligure.
- Interrogazione 142 (Simone D’Angelo, Armando Sanna, Roberto Arboscello, Carola Baruzzo, Enrico Ioculano, Davide Natale, Katia Piccardo, Federico Romeo, Andrea Orlando): attivazione della galleria dello scolmatore del Torrente Bisagno.
- Interrogazione 143 (Armando Sanna, Roberto Arboscello, Carola Baruzzo, Simone D’Angelo, Enrico Ioculano, Davide Natale, Katia Piccardo, Federico Romeo, Andrea Orlando): disabilità gravissima, liste di attesa e utilizzo delle risorse per i Progetti di vita e i sostegni atipici.
- Interrogazione 548 (Giovanni Battista Pastorino): criticità in materia di gestione dei ricoveri urgenti nei pronto soccorso liguri.
- Interrogazione 568 (Giovanni Battista Pastorino): criticità nell’integrazione tra anagrafe sanitaria regionale e Anagrafe Nazionale Assistiti (ANA) e conseguenti disservizi per cittadini e operatori.
- Interrogazione 646 (Selena Candia, Jan Casella): riorganizzazione del Dipartimento di salute mentale e dipendenze nel piano di organizzazione aziendale di ATS Liguria.
- Interrogazione 649 (Alessandro Bozzano): Casa di Comunità Varazze.
- Interrogazione 654 (Armando Sanna, Roberto Arboscello, Carola Baruzzo, Simone D’Angelo, Enrico Ioculano, Davide Natale, Katia Piccardo, Federico Romeo, Andrea Orlando): nuovo Ospedale Galliera.
- Interrogazione 659 (Gianmarco Medusei): iniziative e verifiche straordinarie in merito alla sicurezza dei lavoratori, alla manutenzione del parco gru e all’operatività presso il Terminal LSCT del porto della Spezia.
- Interrogazione 661 (Jan Casella, Selena Candia): attivazione dello stato di calamità naturale a seguito della persistente siccità.
- Interrogazione 662 (Selena Candia, Jan Casella): bando regionale per l’accoglienza delle famiglie dei bambini in cura presso l’Istituto Giannina Gaslini.
- Interrogazione 663 (Angelo Vaccarezza, Carlo Bagnasco, Chiara Cerri): trasferimenti tra gli istituti penitenziari del Piemonte e della Liguria di persone detenute con patologie psichiatriche, con particolare riferimento alla somministrazione farmacologica.
- Interrogazione 664 (Davide Natale, Armando Sanna, Roberto Arboscello, Carola Baruzzo, Simone D’Angelo, Enrico Ioculano, Andrea Orlando, Katia Piccardo, Federico Romeo): rinnovo del Protocollo d’intesa per l’ampliamento Fincantieri e la nuova viabilità di Riva Trigoso.
- Interrogazione 665 (Andrea Orlando, Davide Natale, Armando Sanna, Roberto Arboscello, Carola Baruzzo, Simone D’Angelo, Enrico Ioculano, Katia Piccardo, Federico Romeo): concorso regionale per dirigenti medici in anestesia e rianimazione.
- Interrogazione 666 (Andrea Orlando, Carola Baruzzo, Armando Sanna, Roberto Arboscello, Simone D’Angelo, Enrico Ioculano, Davide Natale, Katia Piccardo, Federico Romeo): ritardi e criticità dei cantieri ANAS tra Bolano e Vezzano Ligure.
- Interrogazione 667 (Katia Piccardo, Armando Sanna, Roberto Arboscello, Carola Baruzzo, Simone D’Angelo, Enrico Ioculano, Davide Natale, Andrea Orlando, Federico Romeo): ipotesi di razionalizzazione delle strutture territoriali e ambulatoriali.
- Interrogazione 668 (Armando Sanna, Roberto Arboscello, Carola Baruzzo, Simone D’Angelo, Enrico Ioculano, Davide Natale, Andrea Orlando, Katia Piccardo, Federico Romeo): mancata ripresa del servizio dell’asilo nido interaziendale “Il Coniglio Blu” dell’E.O. Ospedali Galliera.
- Interrogazione 670 (Carola Baruzzo, Armando Sanna, Roberto Arboscello, Simone D’Angelo, Enrico Ioculano, Davide Natale, Andrea Orlando, Katia Piccardo, Federico Romeo): allagamenti alla Casa di comunità di Bragarina alla Spezia.
- Interrogazione 671 (Jan Casella, Selena Candia): criteri per l’assegnazione del Fondo per lo Sviluppo delle Montagne Italiane (FOSMIT).
- Interrogazione 672 (Sara Foscolo, Sandro Garibaldi, Armando Biasi): progetto per la realizzazione del nuovo parco eolico denominato “SV7 BRIC DELLE ROCCHE”.
- Interrogazione 144 (Federico Romeo, Armando Sanna, Roberto Arboscello, Carola Baruzzo, Simone D’Angelo, Enrico Ioculano, Davide Natale, Andrea Orlando, Katia Piccardo): stato della diffusione della vespa velutina in Liguria e iniziative regionali per il contrasto alla specie invasiva.
- Interrogazione 145 (Enrico Ioculano, Armando Sanna, Roberto Arboscello, Carola Baruzzo, Simone D’Angelo, Davide Natale, Andrea Orlando, Katia Piccardo, Federico Romeo): conseguenze dei tagli al Fondo nazionale per i Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA).
- Interpellanza 44 (Selena Candia, Jan Casella): ritardo nella pubblicazione del bilancio preventivo 2026 di ATS Liguria.
Calendario delle commissioni
II COMMISSIONE – SALUTE E SICUREZZA SOCIALE
Lunedì 21 settembre 2026, alle ore 10.30. Ordine del giorno: Proposta di delibera 28: Piano sanitario e sociale integrato regionale 2026/2030
Sul provvedimento si svolgeranno le seguenti audizioni: Rettore di UNIGE, presidenti di: Ordini dei medici chirurghi, Ordini degli infermieri, Ordine degli psicologi, Ordine degli assistenti sociali, Ordini dei tecnici sanitari, Consulta regionale per la tutela delle persone con disabilità e Confindustria Liguria.
VI COMMISSIONE – ANTIMAFIA
Lunedì 22 settembre 2026, alle ore 15.30. Ordine del giorno: Approfondimento volto all’acquisizione di un quadro conoscitivo concernente la percezione dei fenomeni riconducibili alla criminalità organizzata nei porti liguri.
Sull’argomento si svolgeranno le seguenti audizioni: presidenti Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e del Mar Ligure Orientale, presidente Spediporto e direttore Direzione territoriale Liguria-Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.