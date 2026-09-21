Regione: in Consiglio i temi della sanità e dell’ex Ilva

Il Consiglio regionale è convocato per martedì 22 settembre 2026 dalle 10 alle 15 all’ordine del giorno

II COMMISSIONE – SALUTE E SICUREZZA SOCIALE

Lunedì 21 settembre 2026, alle ore 10.30. Ordine del giorno: Proposta di delibera 28: Piano sanitario e sociale integrato regionale 2026/2030 Sul provvedimento si svolgeranno le seguenti audizioni: Rettore di UNIGE, presidenti di: Ordini dei medici chirurghi, Ordini degli infermieri, Ordine degli psicologi, Ordine degli assistenti sociali, Ordini dei tecnici sanitari, Consulta regionale per la tutela delle persone con disabilità e Confindustria Liguria.

Lunedì 22 settembre 2026, alle ore 15.30. Ordine del giorno: Approfondimento volto all’acquisizione di un quadro conoscitivo concernente la percezione dei fenomeni riconducibili alla criminalità organizzata nei porti liguri.

Sull’argomento si svolgeranno le seguenti audizioni: presidenti Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e del Mar Ligure Orientale, presidente Spediporto e direttore Direzione territoriale Liguria-Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.