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Martedì 22 dalle 10 alle 15

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Politica
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Regione: in Consiglio i temi della sanità e dell’ex Ilva

21 settembre 2026 | 10:20
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di Comunicato Stampa

Comunicato Stampa

Regione: in Consiglio i temi della sanità e dell&#8217;ex Ilva

Dall’ufficio stampa del Consiglio regionale

Il Consiglio regionale è convocato per martedì 22 settembre 2026 dalle 10 alle 15 all’ordine del giorno

  1. Futuro degli stabilimenti ex Ilva e ripercussioni occupazionali sui lavoratori.
  2. Interrogazione 626 (Stefano Giordano): gratuità delle prestazioni erogate nelle Case della Comunità e sulla corretta informazione ai cittadini.
  3. Interrogazione 635 (Federico Romeo, Armando Sanna, Roberto Arboscello, Carola Baruzzo, Simone D’Angelo, Enrico Ioculano, Davide Natale, Andrea Orlando, Katia Piccardo): definizione dell’iter per l’ingresso di Regione Liguria nella società di gestione dell’Aeroporto di Genova.
  4. Interrogazione 651 (Federico Romeo, Armando Sanna, Roberto Arboscello, Carola Baruzzo, Simone D’Angelo, Enrico Ioculano, Davide Natale, Andrea Orlando, Katia Piccardo): mantenimento e potenziamento del presidio CUP e ambulatoriale di via Canepari a Certosa.
  5. Interrogazione 653 (Simone D’Angelo, Armando Sanna, Roberto Arboscello, Carola Baruzzo, Enrico Ioculano, Davide Natale, Katia Piccardo, Federico Romeo, Andrea Orlando): apposizione da parte di Regione Liguria delle garanzie di copertura delle perdite di esercizio dell’E.O. Ospedali Galliera per gli anni 2024 e 2025 (Convenzione tra AOM e E.O. Ospedali Galliera).
  6. Interrogazione 660 (Lilli Lauro): completamento del percorso di copertura delle perdite  pregresse dell’ E.O. Ospedali Galliera nell’ambito dell’integrazione funzionale con l’Azienda Ospedaliera Metropolitana.
  7. Interrogazione 655 (Simone D’Angelo, Armando Sanna, Roberto Arboscello, Carola Baruzzo, Enrico Ioculano, Davide Natale, Katia Piccardo, Federico Romeo, Andrea Orlando): risorse finanziarie garantite da Regione Liguria all’Azienda di trasporto pubblico locale del Comune e della Città Metropolitana di Genova.
  8. Interrogazione 656 (Gianmarco Medusei): categorie di vulnerabilità nella domanda online del Bonus badanti e criteri di accesso alla misura.
  9. Interrogazione 658 (Stefano Giordano): modifica del sito di prefabbricazione dei cassoni della fase B della nuova diga foranea di Genova.
  10. Interrogazione 120 (Matteo Campora, Federico Bogliolo): incentivi a percorsi di istruzione tecnologia superiore.
  11. Interrogazione 140 (Jan Casella, Selena Candia): gestione delle liste d’attesa per la diagnostica per immagini nel ponente ligure.
  12. Interrogazione 142 (Simone D’Angelo, Armando Sanna, Roberto Arboscello, Carola Baruzzo, Enrico Ioculano, Davide Natale, Katia Piccardo, Federico Romeo, Andrea Orlando): attivazione della galleria dello scolmatore del Torrente Bisagno.
  13. Interrogazione 143 (Armando Sanna, Roberto Arboscello, Carola Baruzzo, Simone D’Angelo, Enrico Ioculano, Davide Natale, Katia Piccardo, Federico Romeo, Andrea Orlando): disabilità gravissima, liste di attesa e utilizzo delle risorse per i Progetti di vita e i sostegni atipici.
  14. Interrogazione 548 (Giovanni Battista Pastorino): criticità in materia di gestione dei ricoveri urgenti nei pronto soccorso liguri.
  15. Interrogazione 568 (Giovanni Battista Pastorino): criticità nell’integrazione tra anagrafe sanitaria regionale e Anagrafe Nazionale Assistiti (ANA) e conseguenti disservizi per cittadini e operatori.
  16. Interrogazione 646 (Selena Candia, Jan Casella): riorganizzazione del Dipartimento di salute mentale e dipendenze nel piano di organizzazione aziendale di ATS Liguria.
  17. Interrogazione 649 (Alessandro Bozzano): Casa di Comunità Varazze.
  18. Interrogazione 654 (Armando Sanna, Roberto Arboscello, Carola Baruzzo, Simone D’Angelo, Enrico Ioculano, Davide Natale, Katia Piccardo, Federico Romeo, Andrea Orlando): nuovo Ospedale Galliera.
  19. Interrogazione 659 (Gianmarco Medusei): iniziative e verifiche straordinarie in merito alla sicurezza dei lavoratori, alla manutenzione del parco gru e all’operatività presso il Terminal LSCT del porto della Spezia.
  20. Interrogazione 661 (Jan Casella, Selena Candia): attivazione dello stato di calamità naturale a seguito della persistente siccità.
  21. Interrogazione 662 (Selena Candia, Jan Casella): bando regionale per l’accoglienza delle famiglie dei bambini in cura presso l’Istituto Giannina Gaslini.
  22. Interrogazione 663 (Angelo Vaccarezza, Carlo Bagnasco, Chiara Cerri): trasferimenti tra gli istituti penitenziari del Piemonte e della Liguria di persone detenute con patologie psichiatriche, con particolare riferimento alla somministrazione farmacologica.
  23. Interrogazione 664 (Davide Natale, Armando Sanna, Roberto Arboscello, Carola Baruzzo, Simone D’Angelo, Enrico Ioculano, Andrea Orlando, Katia Piccardo, Federico Romeo): rinnovo del Protocollo d’intesa per l’ampliamento Fincantieri e la nuova viabilità di Riva Trigoso.
  24. Interrogazione 665 (Andrea Orlando, Davide Natale, Armando Sanna, Roberto Arboscello, Carola Baruzzo, Simone D’Angelo, Enrico Ioculano, Katia Piccardo, Federico Romeo): concorso regionale per dirigenti medici in anestesia e rianimazione.
  25. Interrogazione 666 (Andrea Orlando, Carola Baruzzo, Armando Sanna, Roberto Arboscello, Simone D’Angelo, Enrico Ioculano, Davide Natale, Katia Piccardo, Federico Romeo): ritardi e criticità dei cantieri ANAS tra Bolano e Vezzano Ligure.
  26. Interrogazione 667 (Katia Piccardo, Armando Sanna, Roberto Arboscello, Carola Baruzzo, Simone D’Angelo, Enrico Ioculano, Davide Natale, Andrea Orlando, Federico Romeo): ipotesi di razionalizzazione delle strutture territoriali e ambulatoriali.
  27. Interrogazione 668 (Armando Sanna, Roberto Arboscello, Carola Baruzzo, Simone D’Angelo, Enrico Ioculano, Davide Natale, Andrea Orlando, Katia Piccardo, Federico Romeo): mancata ripresa del servizio dell’asilo nido interaziendale “Il Coniglio Blu” dell’E.O. Ospedali Galliera.
  28. Interrogazione 670 (Carola Baruzzo, Armando Sanna, Roberto Arboscello, Simone D’Angelo, Enrico Ioculano, Davide Natale, Andrea Orlando, Katia Piccardo, Federico Romeo): allagamenti alla Casa di comunità di Bragarina alla Spezia.
  29. Interrogazione 671 (Jan Casella, Selena Candia): criteri per l’assegnazione del Fondo per lo Sviluppo delle Montagne Italiane (FOSMIT).
  30. Interrogazione 672 (Sara Foscolo, Sandro Garibaldi, Armando Biasi): progetto per la realizzazione del nuovo parco eolico denominato “SV7 BRIC DELLE ROCCHE”.
  31. Interrogazione 144 (Federico Romeo, Armando Sanna, Roberto Arboscello, Carola Baruzzo, Simone D’Angelo, Enrico Ioculano, Davide Natale, Andrea Orlando, Katia Piccardo): stato della diffusione della vespa velutina in Liguria e iniziative regionali per il contrasto alla specie invasiva.
  32. Interrogazione 145 (Enrico Ioculano, Armando Sanna, Roberto Arboscello, Carola Baruzzo, Simone D’Angelo, Davide Natale, Andrea Orlando, Katia Piccardo, Federico Romeo): conseguenze dei tagli al Fondo nazionale per i Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA).
  33. Interpellanza 44 (Selena Candia, Jan Casella): ritardo nella pubblicazione del bilancio preventivo 2026 di ATS Liguria.

Calendario delle commissioni

II COMMISSIONE – SALUTE E SICUREZZA SOCIALE

Lunedì 21 settembre 2026, alle ore 10.30. Ordine del giorno: Proposta di delibera 28: Piano sanitario e sociale integrato regionale 2026/2030
Sul provvedimento si svolgeranno le seguenti audizioni: Rettore di UNIGE, presidenti di: Ordini dei medici chirurghi, Ordini degli infermieri, Ordine degli psicologi, Ordine degli assistenti sociali, Ordini dei tecnici sanitari, Consulta regionale per la tutela delle persone con disabilità e Confindustria Liguria.

VI COMMISSIONE – ANTIMAFIA

Lunedì 22 settembre 2026, alle ore 15.30. Ordine del giorno: Approfondimento volto all’acquisizione di un quadro conoscitivo concernente la percezione dei fenomeni riconducibili alla criminalità organizzata nei porti liguri.
Sull’argomento si svolgeranno le seguenti audizioni: presidenti Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e del Mar Ligure Orientale, presidente Spediporto e direttore Direzione territoriale Liguria-Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

 