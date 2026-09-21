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RASSEGNA STAMPA. Il turismo cresce; Portofino motore nel Levante

21 settembre 2026 | 06:07
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di Redazione

Redazione

RASSEGNA STAMPA. Il turismo cresce; Portofino motore nel Levante

Oggi, lunedì 21 settembre, auguri a Matteo, Maura, Eusebio. Oggi entriamo ufficialmente in autunno. Mercati settimanali: Recco, Riva Trigoso. Proverbi: “A volte l’erba che non desideri ti nasce nell’orto”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Turismo: “La Liguria cresce ancora”: “Portofino e le crociere motore nel Levante”. Sanità: “Autismo, 100mila euro della Regione”; “Disturbi cognitivi e demenze, visite gratuite”. Messaggi truffa: “raffica” di colpi nel Levante.

Sestri Levante: caso volantino, critiche dell’opposizione al sindaco. Lavagna: una turista 90enne muore mentre nuota. Chiavari: domani i funerali dell’ex sindaco Sergio Poggi.

Rapallo: “Pizzi e merletti salvati dal vintage. Ecco il mio negozio”. Santa Margherita: bando per un funzionario. Portofino: estate da record, entrate da 3,5 milioni.

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Calvari: chiude Expo, tunnel dedicato a Cristoforo Colombo. Lorsica: allarme voragine sotto la strada,