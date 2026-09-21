Rapallo: Francesco D’Aria nuovo commissario di ps

In conseguenza dei movimenti ministeriali di funzionari alla Questura di Genova, il Questore ha assegnato al Commissariato Distaccato di Rapallo il Commissario Capo Francesco D’Aria, 30anni, originario della provincia di Napoli, che succede al Commissario Capo Cesare Palenzona, trasferito in Questura con l’incarico di Vice-Capo di Gabinetto.

Il dott. D’Aria, funzionario di turno alle Volanti dell’Upg dal 2024 e vice Dirigente del Commissariato Cornigliano dal 2025, ha maturato una comprovata esperienza professionale, imparando a conoscere a fondo le complesse dinamiche di sicurezza urbana e di prossimità.

A Rapallo l’obiettivo cardine sarà proseguire ed implementare l’attività di prevenzione e contrasto alla criminalità e il monitoraggio del centro e del lungomare, fulcro della movida cittadina, per cui sono assicurati servizi di controllo del territorio h24, in particolare modo nel periodo estivo, caratterizzato da un importante afflusso turistico e dalla presenza di villeggianti.

Massimo impegno sarà garantito anche nell’attività di polizia giudiziaria, soprattutto finalizzata alla repressione dei reati predatori, che già negli scorsi mesi ha portato a importanti risultati operativi nell’ambito delle truffe agli anziani, e nell’attività di controllo amministrativo a pubblici esercizi, culminata recentemente con l’adozione di una chiusura ex art. 100 TULPS.

Nel periodo di affiancamento appena concluso, il dott. D’Aria è stato altresì introdotto presso le istituzioni locali, ha partecipato alle prime iniziative organizzate dalle varie realtà del territorio, ed è stato impiegato in numerosi servizi di ordine pubblico nel Tigullio, connotato da eventi di rilievo anche nazionale.