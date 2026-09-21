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Totale in Liguria 1.383 casi|
Peste suina africana: nuove positività in Piemonte e Liguria
Dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria e Valle d’Aosta
Controlli peste suina africana. Aggiornamento al 20 settembre 2026. Il totale dei positivi sui cinghiali sale a 2.217 casi. Salgono a 834 in Piemonte, crescono a 1.383 in Liguria. Stabili a 10 i focolai riscontrati negli allevamenti suinicoli
In Liguria è stata riscontrata una nuova positività sui cinghiali, in provincia di Savona a Piana Crixia (21 casi in totale). Il totale in regione sale a 1.383 casi.
In Piemonte è stata osservata una nuova positività, in provincia di Cuneo a Saliceto (nove casi totali). Il totale in regione cresce a 834 positivi. Il numero dei Comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla Peste Suina Africana rimane fermo a quota 206.