Moneglia: Giornate del Patrimonio, concerto e visita guidata

Dalla Pro Loco di Moneglia

Ogni anno, nell’ultimo fine settimana di settembre, il Ministero della Cultura propone le Giornate Europee del Patrimonio (più comunemente note con l’abbreviazione di GEP), manifestazione promossa a partire dal 1991 dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione Europea con l’intento di affermare il ruolo centrale del patrimonio culturale del nostro territorio. All’iniziativa aderiscono moltissimi luoghi della cultura, enti e associazioni che “fanno” cultura, al fine di mostrare quanto sia variegata l’offerta culturale italiana. E attualmente è la più estesa e partecipata manifestazione culturale d’Europa, promossa dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione Europea e coordinata per l’Italia dal Ministero della Cultura, European Heritage Days. Quest’anno le Giornate europee del patrimonio sono dedicate a “Proteggere il patrimonio. Rinnovare, resistere, reinvetare”. Quale miglior modo per far (ri)conoscere Moneglia, il borgo, il valore della sua storia e delle sue emergenze architettoniche, artistiche e storiche, in un periodo in cui peraltro è diventato un pochino più difficile raggiungerla, in seguito alla chiusura dell’ex tunnel ferroviario, utilizzato per 150 anni dai treni prima e dalle automobili poi?

Dopo il grande successo dei progetti “Colline in luce” a Moneglia e ARIA – MeravigliA tra maRe, collIne e musicA a Sestri Levante, che hanno visto la collaborazione tra il LabTer Tigullio, il centro di educazione ambientale e sviluppo sostenibile del Tigullio Orientale, e l’Associazione Musicale Felice Romani di Moneglia, il weekend del 26 e 27 settembre Moneglia sarà animata da un ricco programma culturale: sabato 26 settembre alle ore 21.15 l’Associazione Musicale Felice Romani organizza un Recital pianistico con Joanna Trzeciak nello storico Oratorio dei Disciplinanti. Joanna Trzeciak, nata a Cracovia, dove ha iniziato la sua formazione musicale all’età di 7 anni, ha una brillante carriera come pianista tra la Polonia e tutta l’Europa. Ha infatti conseguito il diploma in pianoforte al Conservatorio di Varsavia con il professor Jan Ekier e durante questa formazione, ha ricevuto una borsa di studio dalla Fondazione Chopin.

Nel 1977, è stata selezionata dal Ministero della Cultura polacco per specializzarsi ulteriormente al Conservatorio di Mosca con il professor Lev Vlasenko. Dopo aver vinto il Festival dei pianisti polacchi a Slupsk, ha intrapreso una carriera internazionale, numerosi anche i riconoscimenti ricevuti e la discografia. A Moneglia si esibirà con F.Chopin, Rondo c-moll op.1, L. Van Beethoven, Variations F-dur op.34, Sonata c-moll op.13 “Pathétique”, S.Prokofiev, 12 Visions fugitives op.22.

Il costo del biglietto è 10 €, ridotto 8 €, è vivamente consigliata la prenotazione anticipata scrivendo un email a feliceromani85@gmail.com o mandando whatsapp al n. 328 9275376.

Domenica 27 settembre, invece, con inizio alle ore 15:30 davanti al Palazzo Comunale, si terrà la visita guidata al centro storico dal titolo: “Moneglia: un patrimonio da proteggere, tra storia e trasformazioni”. Il percorso guidato si snoderà tra il lungomare, con la curiosa storia delle gallerie e i castelli di Monleone e Villafranca, e il caruggio, dalla Chiesa di San Giorgio e il caratteristico Chiostro francescano, alla Chiesa di Santa Croce e all’Oratorio. La partecipazione è gratuita e non è richiesta la prenotazione.