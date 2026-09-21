Lettere/ “Camogli, la folle idea di eliminare altri posteggi”

Sabato 19.9.26 circa 100 cittadini/ne si sono incontrati per ragionare sulla questione ex

Ospedali di Camogli e per meglio comprendere quanto inserito nell’ordine del giorno del consiglio comunale del 22.9.26 al punto 3 “Variante urbanistica riduttiva al Piano Particolareggiato della zona “BR3 del P.R.G. – Piazza Matteotti” S.U.A. ai sensi della L.R. 24/87.

Pensate, l Amministrazione comunale pare voglia proporre la realizzazione di uno scavo

nel parcheggio di Piazza Matteotti confinante con via Rosselli per realizzare posti auto

con sopra due piani di costruzione ad uso sede della Pubblica assistenza croce verde.

Una follia urbanistica che si fa fatica a comprendere anche per il fatto che il Sig. Sindaco ha sempre sostenuto con forza che non avrebbe più scavato per realizzare posti auto sia pure pubblici, nell’area teatro. Altro elemento da considerare è la disponibilità del complesso dell’ex deposito merci delle ferrovie, struttura sotto tutela ma con la possibilità di utilizzalo quale volume utile per la comunità. Ci dovranno spiegare il motivo per cui non si possa usare. Pensate, l’ex deposito è quanto e rimasto a noi cittadini/ne di tutto quanto acquistato dalle ferrovie, a suo tempo dal Comune. Un totale fallimento. Anni di scavo per box privati che ci hanno tolto posti auto pubblici, ci hanno anche privati/te di accesso ai binari per la perdita dei posti auto in superficie che dovevano restare pubblici.

Il “Riccio” si è chiesto: “allora, perché !”-