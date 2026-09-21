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"Edificio a due piani con garage interrato e rampa"|
Lettere/ “Camogli, la folle idea di eliminare altri posteggi”
Da Antonio Leverone
Sabato 19.9.26 circa 100 cittadini/ne si sono incontrati per ragionare sulla questione ex
Ospedali di Camogli e per meglio comprendere quanto inserito nell’ordine del giorno del consiglio comunale del 22.9.26 al punto 3 “Variante urbanistica riduttiva al Piano Particolareggiato della zona “BR3 del P.R.G. – Piazza Matteotti” S.U.A. ai sensi della L.R. 24/87.
Pensate, l Amministrazione comunale pare voglia proporre la realizzazione di uno scavo
nel parcheggio di Piazza Matteotti confinante con via Rosselli per realizzare posti auto
con sopra due piani di costruzione ad uso sede della Pubblica assistenza croce verde.
Una follia urbanistica che si fa fatica a comprendere anche per il fatto che il Sig. Sindaco ha sempre sostenuto con forza che non avrebbe più scavato per realizzare posti auto sia pure pubblici, nell’area teatro. Altro elemento da considerare è la disponibilità del complesso dell’ex deposito merci delle ferrovie, struttura sotto tutela ma con la possibilità di utilizzalo quale volume utile per la comunità. Ci dovranno spiegare il motivo per cui non si possa usare. Pensate, l’ex deposito è quanto e rimasto a noi cittadini/ne di tutto quanto acquistato dalle ferrovie, a suo tempo dal Comune. Un totale fallimento. Anni di scavo per box privati che ci hanno tolto posti auto pubblici, ci hanno anche privati/te di accesso ai binari per la perdita dei posti auto in superficie che dovevano restare pubblici.
Il “Riccio” si è chiesto: “allora, perché !”-
Un passo indietro, quindi e si ritorna agli ospedali. Gli Amministratori concederanno il cambio di destinazione d’uso per realizzare, nel complesso più recente, appartamenti di gran lusso (certo con maggiore valore aggiunto rispetto alla destinazione turisticaricettiva). Resta in ogni caso il complesso ospedaliero storico e tutelato (quello voluto dalla Signora Felicina Casabona) con quell’ingombrante vincolo, di uso a funzioni sanitarie. Certamente pensare di acquistare un appartamento di lusso con magnifica vista del promontorio di Portofino del porto e centro storico della città con eventuale ascensore per meglio raggiungere tutto è certamente incompatibile per il costo di acquisto e sopratutto per i vicini inopportuni. Forse costruiranno appartamenti di gran lusso anche nell’ospedale donato dalla Signora Casabona.
Il ”Riccio” ha pensato ancora: “allora, perché !” –
Ritorniamo in via Rosselli. In fase di trattativa tra Comune e proprietà potrebbe
svilupparsi un accordo di finanziamento dello scavo per posti auto della palazzina a due
piani per giustificare quelle ingombranti funzioni sanitarie, trasferendole semplicemente
in altra realtà. Possibilità quindi di ulteriore cambio di destinazione d’uso risolutivo.
L’entità economica della trattativa sarà un’altra storia. Vedremo.
Certo fantasie del “Riccio”.
Solo una cosa è certa: il gabbiano continuerà a rubare la focaccia ai turisti.