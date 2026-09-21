Lavagna: via libera all’auto degli sposi in Piazza Marconi per le nozze in Basilica

Sposarsi alla Basilica di Santo Stefano a Lavagna avrà un tocco in più. L’arrivo della sposa, infatti, godrà da ora regole speciali di viabilità in piazza Marconi. Nonostante la piazza resti zona ad accesso pedonale, infatti, per tutelarne il pregio storico e l’armonia dell’impianto monumentale, una nuova ordinanza prevede una particolare eccezione per i matrimoni. L’autovettura degli sposi potrà infatti accompagnarli fin sotto la scalinata e rimanere in sosta per tutta la durata della cerimonia, regalando una cornice perfetta al momento dell’ingresso in chiesa e al tradizionale lancio del riso all’uscita.