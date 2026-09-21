Lavagna: questo weekend torna “Antigagge e Demoae”, il mercatino dell’antiquariato in centro

Torna questo fine settimana a Lavagna il consueto appuntamento con “Antigagge e Demoae”, il mercatino dell’antiquariato e dell’hobbistica che ogni quarto sabato del mese anima il cuore della città. Sabato 26 settembre, dalle ore 8:00 alle 19:00, le vie del centro storico accoglieranno decine di bancarelle e collezionisti.