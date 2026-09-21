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Gozzo/ ‘Santa’, la “Gianni Figari” si conferma campione d’Italia

21 settembre 2026 | 10:36
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di giannifigari@libero.it

giannifigari@libero.it

Gozzo/ &#8216;Santa&#8217;, la &#8220;Gianni Figari&#8221; si conferma campione d&#8217;Italia

Dalla Società Remiera “Gianni Figari”

La Società Remiera “Gianni Figari” S. Margherita Ligure è campione d’Italia nella specialità gozzo nazionale.
Ai Campionati Italiani svoltisi a Orbetello (GR) la “Gianni Figari” con Giambattista Figari, Luca Cappannelli, Daniele Carbone, Riccardo Altemani timoniere Anna Queirolo allenatore Luigi Figari, bissa il successo del 2025 e si conferma campione d’Italia 2026.

 