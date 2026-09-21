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Golfo Paradiso: in Regione presentazione del Festival Valle del Tempo
21 settembre 2026 | 15:45
Da ufficio stampa della Regione Liguria
Domani, martedì 22 settembre, alle 15, nella Sala della Trasparenza di Regione Liguria (piazza De Ferrari 1, piano terra), si terrà la conferenza stampa di presentazione del festival “La Valle del Tempo” in programma dal 25 settembre al 4 ottobre.
Interverranno gli assessori regionali con delega all’Entroterra Alessandro Piana e allo Sviluppo economico Alessio Piana, il sindaco di Uscio Giuseppe Garbarino, il sindaco di Avegno Franco Canevello, Paolo Corsiglia per la Camera di Commercio e Ilaria Alzona, consigliera della Fondazione Carige.