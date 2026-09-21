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Genoa, De Rossi resta: dopo Parma la società conferma il tecnico
Tre marcature realizzate e 10 incassate nelle prime giornate, mentre Vasquez torna disponibile e El Shaarawy punta all’esordio dal via.
Il Genoa continua con Daniele De Rossi nonostante un avvio di campionato complicato. Dopo la pesante sconfitta subita al Tardini contro il Parma, la società ha deciso di confermare il tecnico, che resta quindi alla guida dei rossoblu.
Il bilancio delle prime 5 giornate è di 1 punto, con una squadra che mostra difficoltà sia nella fase offensiva sia in quella difensiva: sono appena 3 le reti realizzate e 10 quelle incassate. Un rendimento che fotografa un inizio al di sotto delle aspettative, anche per l’assenza di vittorie che mantiene il Genoa ancora a quota 0 nella relativa casella. La sosta per le Nazionali offre ora tempo per lavorare in vista del prossimo appuntamento, quando al Ferraris arriva la Fiorentina allenata da Vanoli.
Per De Rossi sarà un ritorno al confronto con la formazione affrontata al suo esordio sulla panchina rossoblu, esattamente un anno dopo. Nella passata stagione la sfida si conclude con il risultato di 2-2, al termine di una partita nella quale entrambe le squadre attraversano un momento difficile. Il Genoa è quindi chiamato a cercare la prima vittoria del campionato per invertire il rendimento delle prime giornate.
Contro la Fiorentina torna disponibile dal primo minuto il capitano Vasquez, che ha scontato la squalifica, mentre resta possibile l’impiego dall’inizio di El Shaarawy. L’attaccante ha davanti a sé il periodo della sosta per recuperare la migliore condizione fisica e presentarsi al prossimo impegno con maggiori certezze.