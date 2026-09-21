Genoa, De Rossi resta: dopo Parma la società conferma il tecnico

Il bilancio delle prime 5 giornate è di 1 punto, con una squadra che mostra difficoltà sia nella fase offensiva sia in quella difensiva: sono appena 3 le reti realizzate e 10 quelle incassate. Un rendimento che fotografa un inizio al di sotto delle aspettative, anche per l’assenza di vittorie che mantiene il Genoa ancora a quota 0 nella relativa casella. La sosta per le Nazionali offre ora tempo per lavorare in vista del prossimo appuntamento, quando al Ferraris arriva la Fiorentina allenata da Vanoli.