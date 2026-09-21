Chiavari: Z Factor, torna la sfida tra band liceali

Sul palco si alterneranno le giovani band, chiamate a confrontarsi attraverso brani inediti e cover, portando davanti al pubblico il proprio stile e la propria interpretazione.

Una sfida pensata per dare spazio ai musicisti più giovani e offrire loro un’occasione concreta per esibirsi, farsi conoscere e confrontarsi con altri coetanei che condividono la stessa passione.

A valutare le performance sarà una giuria composta da Giulia Cancedda, Manuele Ghirlanda e Barbara Possagnolo, tre professionisti chiamati a osservare le esibizioni e accompagnare i ragazzi nel confronto. A condurre l’appuntamento sarà Nicolò Pagliettini, mentre il ruolo di Talent Scout è stato Riccardo Muzio.