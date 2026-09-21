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Sabato 26 settembre|
Chiavari: Z Factor, torna la sfida tra band liceali
Da Comunicazione Zueni Festival
Sabato 26 settembre, alle 10, all’Oratorio dei Filippini di via Raggio 30 la seconda edizione del contest dedicato ai giovani musicisti. In gara inediti e cover, con la possibilità per i vincitori di registrare il proprio brano in uno studio professionale.
La musica torna protagonista a Zueni Festival con la seconda edizione di Z Factor, il contest che mette a confronto le band liceali del territorio in una sfida tra musica dal vivo, creatività e voglia di mettersi in gioco.
Sul palco si alterneranno le giovani band, chiamate a confrontarsi attraverso brani inediti e cover, portando davanti al pubblico il proprio stile e la propria interpretazione.
Una sfida pensata per dare spazio ai musicisti più giovani e offrire loro un’occasione concreta per esibirsi, farsi conoscere e confrontarsi con altri coetanei che condividono la stessa passione.
A valutare le performance sarà una giuria composta da Giulia Cancedda, Manuele Ghirlanda e Barbara Possagnolo, tre professionisti chiamati a osservare le esibizioni e accompagnare i ragazzi nel confronto. A condurre l’appuntamento sarà Nicolò Pagliettini, mentre il ruolo di Talent Scout è stato Riccardo Muzio.
Per i vincitori non ci sarà soltanto la soddisfazione di conquistare il contest: il premio sarà infatti la possibilità di registrare il proprio pezzo in uno studio di registrazione professionale, trasformando la sfida sul palco in un’opportunità concreta per continuare a lavorare sulla propria musica.
Con Z Factor, Zueni Festival conferma così uno dei suoi obiettivi: creare occasioni reali per i giovani, mettendo in relazione talento, formazione e possibilità professionali. La musica diventa ancora una volta uno spazio in cui sperimentare, esibirsi e iniziare a costruire il proprio percorso.
L’appuntamento è sabato 26 settembre alle 10 all’Oratorio dei Filippini, via Raggio 30, Chiavari. L’ingresso agli appuntamenti di Zueni Festival è libero; la registrazione è consigliata e gradita.
Tutti gli eventi sono prenotabili sul sito www.zuenifestival.it
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