Chiavari: Protezione Civile, nuova esercitazione sull’Entella

Da ufficio stampa Comune di Chiavari

Prosegue il programma di esercitazioni di Protezione Civile del Comune di Chiavari dedicate al rischio alluvione. Dopo la simulazione già svolta sul torrente Rupinaro, mercoledì 23 settembre sarà la volta del fiume Entella, con una nuova esercitazione in programma dalle 9 alle 13.

L’attività rientra nel percorso di verifica e aggiornamento del Piano comunale di emergenza e servirà a testare sul campo le procedure previste nelle fasi di preallarme e allarme, il coordinamento tra le strutture operative e i sistemi di comunicazione rivolti alla popolazione.

Particolare attenzione sarà dedicata al funzionamento della rete di allarme sonoro installata nelle aree maggiormente esposte al rischio idraulico. Sono sette gli impianti, ciascuno dotato di doppia sirena, posizionati in punti strategici del territorio comunale: ponte della Libertà, ponte della Maddalena, scuola di Ri Basso, sede Iren di via Piacenza, area del supermercato In’s di Caperana, ponte di Caperana e magazzino comunale di via Parma.

Nel corso dell’esercitazione saranno attivati il Centro Operativo Comunale, le attività di monitoraggio sul territorio e le procedure previste dal Piano di emergenza, con il coinvolgimento della Polizia Locale, dei volontari di Protezione Civile, dei funzionari comunali e delle altre strutture di supporto.