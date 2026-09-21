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Trasportata al pronto soccorso

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Cronaca
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Chiavari: persona in difficoltà nell’Entella, salvata dai carabinieri

21 settembre 2026 | 07:51
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di Redazione

Redazione

Chiavari: persona in difficoltà nell&#8217;Entella, salvata dai carabinieri

Ieri sera alle 22.45 una persona di cui non sono state rese note le generalità, né età, né sesso, si trovava in difficoltà nel greto dell’Entella all’altezza di corso Dante.  Politraumatizzata, è stata raggiunta e soccorsa dai carabinieri e trasportata  dai militi della Croce Verde di Lavagna in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Lavagna.