Chiavari: Museo archeologico: apertura straordinaria nel fine settimana

Dalla Direzione regionale Musei nazionali Liguria

Sabato 26 e domenica 27 settembre 2026 tornano le Giornate Europee del Patrimonio, la più estesa e partecipata manifestazione culturale d’Europa. L’edizione di quest’anno, dedicata al tema “Proteggere il patrimonio. Rinnovare, resistere, reinventare”, invita a riflettere sulla cura dei luoghi della cultura e sulla capacità del patrimonio di conservarsi, trasformarsi e continuare a generare conoscenza e partecipazione. Anche i musei e le aree archeologiche afferenti ai Musei Nazionali di Genova – Direzione regionale Musei nazionali Liguria partecipano con visite guidate, aperture straordinarie diurne e iniziative serali. Di seguito il programma.

Forte Santa Tecla Sanremo

Nel fine settimana il pubblico potrà scoprire la storia e gli spazi del Forte attraverso visite guidate in programma sabato 26 settembre alle ore 17.00 e domenica 27 settembre alle ore 10.00 e alle ore 12.00. La visita sarà inoltre l’occasione per conoscere la mostra Mare Vostrum, ospitata nelle sale del complesso. Biglietti: intero 5 euro; ridotto 2 euro per i giovani dai 18 ai 25 anni; gratuito per i minori di 18 anni e per gli aventi diritto. Informazioni: fortesantatecla.cultura.gov.it – tel. 0184 195 2853 – drm-lig.fortesantatecla@cultura.gov.it

Forte San Giovanni Finale Ligure

Sabato 26 settembre, dalle ore 10.00 alle 18.00, Forte San Giovanni propone “Forte San Giovanni: da fortezza spagnola a luogo della cultura”, con visite guidate in italiano e inglese alle ore 10.00, 11.30, 13.00, 15.00 e 17.30. Architetti e storici dell’arte della Direzione racconteranno le trasformazioni della fortezza, dalla torre medievale e dalla costruzione spagnola fino ai restauri, all’apertura al pubblico e ai progetti futuri, illustrati anche attraverso immagini e render in anteprima. Biglietti: intero 3 euro; ridotto 2 euro per i giovani dai 18 ai 25 anni; gratuito per i minori di 18 anni. Non occorre prenotare. Informazioni: museiliguria.cultura.gov.it/forte-san-giovanni – tel. 019 9376736 – drm-lig.fortesangiovanni@cultura.gov.it

Museo Archeologico Nazionale di Chiavari

Sabato 26 settembre il Museo osserverà un’apertura straordinaria dalle ore 15.00 alle 19.00.

Domenica 27 settembre sarà nuovamente aperto dalle ore 15.00 alle 19.00, con visite guidate alle ore 15.30 e alle ore 17.00 a cura del direttore e delle archeologhe del Museo. Biglietti: intero 3 euro; ridotto 2 euro per i giovani dai 18 ai 25 anni; gratuito per i minori di 18 anni e per gli aventi diritto. Informazioni: museochiavari.cultura.gov.it – tel. 0185 320829 – drm-lig.museochiavari@cultura.gov.it

Area archeologica di Nervia Ventimiglia

Sabato 26 settembre, dalle ore 17.30, l’area archeologica dell’antica Albintimilium ospiterà “Di sassi, di pietre, di crepe e di rovine”, percorso teatrale diffuso a cura dell’associazione culturale Liber Theatrum, con la regia di Diego Marangon. Lo spettacolo itinerante accompagnerà il pubblico tra i resti archeologici attraverso storie, memoria e riflessioni sul patrimonio a rischio. Sono previste partenze scaglionate. Il biglietto, al costo speciale di 1 euro, comprende la visita, lo spettacolo e un piccolo aperitivo. Informazioni e prenotazioni: prenotazione è obbligatoria su Eventbrite oppure al numero 338 6273449 o all’indirizzo liber.theatrum@gmail.com.

Villa romana del Varignano Portovenere

Immerso tra gli olivi nella baia delle Grazie, il complesso conserva gli ambienti residenziali e produttivi di una villa marittima romana. Sabato 26 e domenica 27 settembre si svolgeranno visite guidate alle ore 11.00. Domenica 27 settembre la Villa romana del Varignano sarà aperta straordinariamente dalle ore 14.30 alle 18.00, con ultimo ingresso alle ore 17.15. Il programma prevede alle ore 15.00 una visita guidata e alle ore 16.30 lo spettacolo itinerante “Iliade – Ogni adolescenza” presentato dalla Compagnia teatrale Adolescenziale Oreade. Biglietti: intero 5 euro; ridotto 2 euro per i giovani dai 18 ai 25 anni; gratuito per i minori di 18 anni e per gli aventi diritto; biglietto combinato con Luni 8 euro. Informazioni: villaromanavarignano.cultura.gov.it

Museo Preistorico dei Balzi Rossi Ventimiglia

Domenica 27 settembre è prevista l’apertura straordinaria diurna delle grotte per l’intera giornata: un’occasione per approfondire uno dei più importanti contesti preistorici d’Europa, con testimonianze di una frequentazione umana plurimillenaria. Apertura dalle 10 alle 18. Biglietti: intero 4 euro; ridotto 2 euro per i giovani dai 18 ai 25 anni; gratuito per i minori di 18 anni e per gli aventi diritto. Informazioni e prenotazioni: tel. 0184 38113 – drm-lig.museobalzirossi@cultura.gov.it

Museo nazionale e Parco archeologico di Luni

Sabato 26 settembre il Museo e il Parco archeologico di Luni propongono l’apertura serale “Al museo di sera”, con visite guidate insieme a un archeologo alle ore 19.30, 20.45 e 22.00. La partecipazione è su prenotazione e il costo speciale dell’ingresso è di 1 euro. Informazioni e prenotazioni: tel. 0187 66811 – drm-lig.luni@cultura.gov.it. | luni.cultura.gov.it

Museo dell’Arte Vetraria Altarese Altare (SV)

Sabato 26 settembre il Museo dell’Arte Vetraria Altarese propone “Altare: un patrimonio da riscoprire”. Alle ore 15.30 si terrà il laboratorio “Le vetrate artistiche: l’eleganza del Liberty”, per bambini e adulti, dedicato alla tecnica della vetrata a piombo. Alle ore 17.00 seguirà una visita guidata alla scoperta di Villa Rosa e della collezione del Museo, custode della millenaria tradizione vetraria altarese. Biglietti: € 10,00 per la visita guidata; € 5,00 per il laboratorio. Informazioni e prenotazioni: tel. 019 584734 / 377 5539880 – info@museodelvetro.org.|