Chiavari: “Il Panathlon contro i venti di guerra e di violenza”

In un momento storico particolare, dove si parla di guerra con pericolosa leggerezza, dove la parola “rispetto” sembra sparita dal vocabolario, dove sembra abbia ragione chi alza la voce più degli altri o chi è più aggressivo, sento forte il dovere di evidenziare l’importanza dello sport e dei suoi valori nella disperata difesa del buono che c’è nell’essere umano. La forza delle parole, se unita a fatti ed esempi silenziosi ma efficaci, penso possa aiutare a migliorare la crescita dei nostri giovani, bersagliati da messaggi a dir poco pericolosi. La scena di ieri sugli spalti di Torino nel momento del ricordo di Sandro Mazzola, è quanto di peggio si possa vedere ad uno spettacolo sportivo. A questo è proprio lo sport che si deve pacificamente ribellare e in particolare il Panathlon ha il dovere di fare sentire la sua voce. Grazie per il tempo che vorrete dedicare a questa mia lettera aperta. Buon lavoro.