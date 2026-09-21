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Venerdì 25 e domenica 27 settembre|
Camogli: doppio appuntamento di fine estate
Da ufficio Comunicazione Comune di Camogli
Camogli saluta l’estate con un doppio appuntamento, venerdì 25 e domenica 27 settembre.
Venerdì 25, dalle 22.30, in piazza Colombo, “Bye Bye Summer”, con dj Stingo (in arrivo direttamente da Ibiza) & Rubba.
Una serata di musica e divertimento, realizzata dall’Area Sport e Politiche giovanili del Comune con Emozioni Eventi srl, per l’arrivederci a una stagione che, ancora una volta, ha fatto registrare presenze da record dal punto di vista turistico e sportivo come le super partecipate gare di nuoto in acque libere di luglio (Open Water Tour).
Domenica 27 torna il trail di Camogli e Monte di Portofino, a cura di Sporteventi e del Comune.
Gli oltre 700 partecipanti, già di buon mattino, si riuniranno sulla spiaggia – sede del quartier generale della manifestazione e delle partenze -, che resterà chiusa fino alle 10.45 per permettere lo svolgimento della gara.
Alle 8.00 il via alla prova sui 30 chilometri, novità dell’edizione 2026; a seguire gli iscritti al percorso medio (20 chilometri) e corto (12 chilometri), con batterie di 60 corridori alla volta.
Un’occasione unica per vivere, tra sport e natura, il fascino del Parco di Portofino, teatro della manifestazione che sarà seguita interamente da Sky.
Dalle 9.30 alle 10.30 nella zona del parcheggio adiacente al Cenobio dei Dogi sono previste alcune interruzioni alla viabilità automobilistica per consentire il passaggio dei corridori.
Il trail di Camogli e Monte di Portofino rappresenta anche un formidabile veicolo di promozione del territorio: quasi tutti i partecipanti, con i loro accompagnatori, hanno scelto di pernottare nelle strutture ricettive della zona.
Al termine Pasta Party per atleti e accompagnatori realizzato grazie alla collaborazione tra la Pro loco di Camogli e l’organizzazione dell’evento; verranno servite le trofie offerte da Pesto per Amore.