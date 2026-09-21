Camogli: “Destinazione d’uso ex ospedale; parere negativo e petizione”accordo

Al Sindaco di Camogli Giovanni Anelli

Spettabile Amministrazione Comunale, venuti a conoscenza del fatto che nel prossimo Consiglio Comunale del 22/9/2026, verrà discussa la riadozione del PUC compresa la richiesta avanzata dall’attuale proprietà dell’ ex Ospedale, di modificarne la destinazione d’uso, prevedendo la trasformazione da struttura sanitaria-turistica-alberghiera in residenziale.

Con la presente desideriamo portare la voce di moltissimi cittadini, presenti all’Assemblea Pubblica del 19/9/2026, presso via Bettolo,9 Camogli, che si sono mostrati contrari e propensi a firmare una formale petizione per scongiurare tale ipotesi di riconversione.

Diffidiamo pertanto l’Amministrazione Comunale affinché a prendere decisioni definitive circa il futuro del nostro ex Ospedale e dell’area dello Scalo ferroviario, senza aver preventivamente coinvolto la cittadinanza.

Auspichiamo un riscontro positivo nell’apertura di un tavolo di ascolto delle proposte della

cittadinanza, necessario ad evitare la costituzione di un Comitato Cittadino, volto a difendere l’interesse pubblico dell’area.