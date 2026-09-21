2° Battaglione Carabinieri “Liguria”, cambio della guardia al vertice

Questa mattina, a Genova, presso la caserma carabinieri “Vittorio Veneto”, alla presenza del Colonnello Pierantonio Breda, Comandante del 1° Reggimento Carabinieri “Piemonte”, ha avuto luogo la cerimonia di cessione del Comando del 2° Battaglione Carabinieri “Liguria” da parte del Colonnello Leonardo Colasuonno al Tenente Colonnello Federico Ninni.

Alla cerimonia hanno preso parte numerose Autorità civili e militari, tra cui il Generale di Brigata Claudio Lunardo – Comandante della Legione Carabinieri “Liguria” – il Generale di Divisione Cristiano Zaccagnini – Comandante Regionale della Liguria della Guardia di Finanza – l’Ammiraglio Ispettore Antonio Ramieri – Direttore Marittimo della Liguria – e il Generale di Brigata Alessandro Magro – Comandante Provinciale dei Carabinieri di Genova.

Il Colonnello Breda, nel ringraziare l’operato sempre attento ed entusiasta del Colonnello

Colasuonno, ha voluto porgere i migliori auspici di buon lavoro al Tenente Colonnello

Ninni, a cui riconosce grandi doti professionali ed umane. Il Tenente Colonnello Ninni, 49 anni, giunge da Milano, dove ha ricoperto, dal 2021, l’incarico di Comandante del Gruppo Carabinieri Tutela Ambientale e Sicurezza Energetica. Nel corso della sua carriera, il nuovo Comandante del 2° Battaglione “Liguria” ha prestato servizio a Varese – quale

Comandante del Reparto Operativo – e a Como – quale Comandante della locale Compagnia

Carabinieri – nonché a Villanova d’Albenga e Catania – come Comandante di Nucleo Elicotteri. L’Ufficiale ha inoltre preso parte a diverse missioni all’estero, quali la missione MiaditT – Somalia e la missione Eufor a Sarajevo.

Il Colonnello Colasuonno, 45 anni, dopo due anni al comando del 2° Battaglione Carabinieri “Liguria”, è stato destinato a Roma, presso il Servizio Analisi Criminale della Direzione Centrale Polizia Criminale