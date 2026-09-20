Sestri: “Volantino satirico, la denuncia non cancella i problemi politici”

Da Progresso Per Sestri

A Sestri Levante, in questi giorni, sembra che il problema politico più urgente sia diventato un volantino satirico. Un volantino anonimo raffigura il sindaco Francesco Solinas come Pinocchio e mette in fila alcune questioni molto concrete: il polo di via Negrotto Cambiaso, via Colombo a Riva, il ponte della Pestella, gli aumenti della Tari. La risposta del Sindaco? L’annuncio di una querela contro ignoti.

Il volantino è duro, certamente provocatorio e in alcuni passaggi può risultare sgradevole. Ma c’è un punto che non può essere cancellato annunciando azioni legali: le questioni riportate sono vere questioni politiche e amministrative sulle quali da tempo esiste un confronto in città e sulle quali erano state fatte precise promesse in campagna elettorale. E allora la domanda che poniamo come gruppo consiliare Progresso per Sestri è molto semplice: quelle promesse sono state mantenute oppure no?

Perché sarebbe curioso se, invece di rispondere ai cittadini sul polo di via Negrotto Cambiaso, su via Colombo, sul ponte della Pestella e sugli aumenti della Tari

, il dibattito pubblico finisse per concentrarsi esclusivamente sul naso lungo di un’immagine realizzata con l’intelligenza artificiale. Ci chiediamo inoltre se sia davvero necessario impegnare tempo e risorse pubbliche per visionare le telecamere e individuare gli autori di un volantino, mentre Polizia Locale e forze dell’ordine hanno quotidianamente ben altre situazioni da affrontare sul territorio.