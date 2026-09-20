Sestri: “Chi governa deve accettare il confronto coi cittadini”

Apprendo con un misto di stupore e sincera ilarità che il sindaco Francesco Solinas ha deciso di mobilitare le forze dell’ordine e sporgere denuncia contro ignoti per un volantino politico che lo ritrae nelle vesti di Pinocchio. Un’iniziativa che, se non fosse reale, sembrerebbe essa stessa una barzelletta, ma che purtroppo conferma un dato politico preoccupante: questo sindaco è decisamente poco adatto al ruolo che ricopre e dimostra una scarsa conoscenza delle regole basilari del confronto con i cittadini. Il volantino in questione non fa altro che esercitare un sacrosanto diritto di critica politica e satira, contestando al primo cittadino precise e documentate promesse elettorali tradite, a partire dalla giravolta clamorosa sul Polo scolastico 0-6. Ricordiamo tutti cosa diceva Solinas in campagna elettorale e cosa ha fatto una volta sedutosi sulla poltrona più importante del Comune. Rappresentarlo con il naso lungo è certamente una scelta accusatoria perché è simbolo universale della bugia nella tradizione popolare, ma intende mettere davanti agli occhi dei sestresi fatti ben precisi.