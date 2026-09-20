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"Solinas non intasi gli uffici giudiziari"|
Sestri: “Chi governa deve accettare il confronto coi cittadini”
Da Marco Conti, consigliere comunale capogruppo di Fratelli d’Italia (Precisiamo che saranno le forze dell’ordine a decidere se mobilitarsi o meno ndr)
“Solinas denuncia il volantino di Pinocchio? Chi governa deve accettare il confronto, non intasare le procure per una satira sulle promesse tradite”
Apprendo con un misto di stupore e sincera ilarità che il sindaco Francesco Solinas ha deciso di mobilitare le forze dell’ordine e sporgere denuncia contro ignoti per un volantino politico che lo ritrae nelle vesti di Pinocchio. Un’iniziativa che, se non fosse reale, sembrerebbe essa stessa una barzelletta, ma che purtroppo conferma un dato politico preoccupante: questo sindaco è decisamente poco adatto al ruolo che ricopre e dimostra una scarsa conoscenza delle regole basilari del confronto con i cittadini. Il volantino in questione non fa altro che esercitare un sacrosanto diritto di critica politica e satira, contestando al primo cittadino precise e documentate promesse elettorali tradite, a partire dalla giravolta clamorosa sul Polo scolastico 0-6. Ricordiamo tutti cosa diceva Solinas in campagna elettorale e cosa ha fatto una volta sedutosi sulla poltrona più importante del Comune. Rappresentarlo con il naso lungo è certamente una scelta accusatoria perché è simbolo universale della bugia nella tradizione popolare, ma intende mettere davanti agli occhi dei sestresi fatti ben precisi.
Reagire a una critica politica sventolando lo spauracchio dei tribunali e invocando le telecamere di videosorveglianza cittadina per dare la caccia agli “autori del reato” è una mossa grottesca. Chi accetta l’onore e l’onere di amministrare una città deve essere pronto al giudizio dei cittadini e alla critica, senza rifugiarsi in un vittimismo istituzionale fuori luogo. Invito il sindaco Solinas a ritrovare il senso della misura e della realtà. Invece di intasare gli uffici giudiziari con le avventure di Pinocchio, si preoccupi di rispondere nel merito delle sue scelte politiche ai sestresi. Se il naso politico della sua amministrazione si allunga, la colpa non è di chi fa i volantini, ma di chi ha trasformato il programma elettorale in un libro di favole.