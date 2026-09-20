“Santa in Giallo”: all’apericena gli spettatori diventano killer

Sessantacinque persone a cena e, fra loro, una quindicina di possibili colpevoli: ciascuno con un movente, un alibi e una seconda identità da difendere. Santa in Giallo 2026 ha aperto ufficialmente le proprie manifestazioni sabato 19 settembre con una giornata cominciata fra i quadri della Galleria Cella e conclusa alla Casa del Mare, dove “Lady Killer” ha trasformato gli spettatori nei protagonisti di una commedia con delitto.

L’appuntamento, promosso dalla Biblioteca civica “A. e A. Vago” e curato dall’associazione La Perla del Tigullio Teatro, ha registrato il tutto esaurito: presenti tutti i 65 partecipanti, con prenotazioni chiuse già una settimana prima. A ideare e condurre lo spettacolo Viola Villa, attrice e autrice che, nei panni di una criminologa, ha guidato il pubblico fra sospetti, interrogatori e tentativi di scoprire l’assassino.

Ad accogliere gli ospiti, il buffet allestito sulla terrazza della Casa del Mare: davanti, il porto di Santa Margherita Ligure, le luci delle imbarcazioni riflesse nell’acqua e quelle della città a disegnare il profilo della costa. Una cornice notturna molto apprezzata dai partecipanti, insieme alla qualità e alla varietà delle proposte gastronomiche e a un servizio impeccabile.

Prima il buffet, poi il delitto: come funziona il gioco

L’apericena e la rappresentazione si alternano, scandendo il ritmo della serata. «La commedia è suddivisa in tanti atti quante sono le fasi dell’apericena, come accade in una normale cena con delitto servita», spiega Viola Villa.

Dopo il primo momento conviviale arriva la spiegazione del gioco, con l’antefatto e la scelta delle persone che entreranno nella storia. Segue il prologo vero e proprio, al termine del quale viene commesso il misfatto. A quel punto si torna al buffet, prima di riprendere posto e affrontare la parte investigativa dello spettacolo. Le indagini conducono progressivamente all’epilogo e ogni partecipante è chiamato a indicare su una scheda chi ritiene responsabile del delitto.

Ma il meccanismo non si esaurisce nella ricerca della soluzione. «La parte più interessante non è soltanto l’interazione intellettuale, quanto quella attoriale», sottolinea Villa. Una quindicina di persone viene infatti scelta fra gli spettatori attraverso un “casting” dal vivo: riceve un ruolo e diventa parte integrante della commedia.

«Vengono dotati di una seconda identità e hanno tutti un buon movente per volere morta la vittima. Con moventi e alibi devono difendersi dalle accuse mosse dalla criminologa, interpretata da me», racconta l’attrice.

Chi fino a poco prima era semplicemente un commensale si ritrova così sospettato, interrogato e coinvolto nella ricostruzione dei fatti. Villa conduce la vicenda e coordina il gioco, mentre i partecipanti selezionati diventano suoi coprotagonisti. Gli altri seguono gli interrogatori, valutano le risposte e cercano di distinguere gli indizi utili dai possibili depistaggi.

È questa alternanza fra convivialità, recitazione e indagine a caratterizzare “Lady Killer”: il pubblico entra nella storia e contribuisce a darle vita, fra una pausa al buffet e un nuovo interrogatorio.

Dalla mostra agli incontri di domenica e lunedì

La serata alla Casa del Mare ha completato la giornata inaugurale cominciata alle 16 con “Oltre la superficie”, la collettiva ideata da Barbara Cella nella galleria di corso Marconi 2. Quattordici artisti hanno riletto attraverso le proprie opere le suggestioni di “Ninfee nere” di Michel Bussi, fra apparenze ingannevoli, presenze nascoste e dettagli da decifrare.

Oggi, domenica 20 settembre, il programma prosegue a Spazio Aperto, in via dell’Arco. Alle 16.30 Alba Zanini parlerà di scienza e cosmologia nell’universo gotico di Edgar Allan Poe, con un intermezzo di Graziano Nardini.

Alle 18 sarà la volta di tre autori: Paolo Asti presenterà “Aqua”, Valentina Fornelli “La costellazione del pesce” e Massimo Villa “Il restauratore di Vico del Fieno”. Anche questo incontro sarà accompagnato dagli intermezzi musicali di Graziano Nardini.

Domani, lunedì 21 settembre, alle 17.30, l’appuntamento tornerà alla Casa del Mare con “Gli errori commessi dai giallisti”. Giuseppe Battarino incontrerà Angelo Sardi per un confronto fra diritto, metodo scientifico, indagine e libertà narrativa: un’occasione per capire dove la finzione letteraria incontra la realtà e dove, invece, rischia di allontanarsene.