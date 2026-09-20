‘Santa’: a Spazio Aperto, incontro con Fabio Zuffanti

Ennesimo, interessante appuntamento pomeridiano, ieri, a Spazio Aperto di via dell’Arco, a cura della Fondazione Il Mondo.

Protagonista di questo incontro, Fabio Zuffanti, musicista e scrittore, già intervenuto, poco tempo orsono, per la presentazione del suo libro “Confessioni di un Malandrino”, scritto a quattro mani con Angelo Branduardi e dedicato alla biografia del cantautore

Questa volta, Zuffanti ha dedicato le sue pagine a se stesso, con il libro “Alla Riscossa Stupidi”, un’autobiografia che, partendo dall’età infantile narra, in maniera anche ironica, seppur con episodi anche più seri, la sua vita in Liguria, sempre legata alla passione per la musica.

In particolare, il titolo stesso, tratto da un brano di Franco Battiato, fa capire quanto il cantautore siciliano, cui Zuffanti ha dedicato alcune sue opere, abbia accompagnato la sua vita, non solo professionale ma, anche umana.

Un bell’incontro, quindi, per la rassegna “Libri in Musica”, con appuntamenti che ci accompagneranno da questo finale di stagione.