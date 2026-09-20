Riviera: un fantastico ultimo giorno d’estate, da tutto esaurito

Dopo i temporali post ferragostani, l’estate tropicale si congeda nel suo ultimo giorno di vita nel 2026, proponendo una giornata fantastica. Sole, mare calmo, temperature accettabili. Condizioni ideali per un soggiorno in Riviera. Spiagge piene, decine di imbarcazioni alla fonda davanti alle località più note; super yacht alla fonda tra Santa Margherita e Portofino. Battelli turistici presi d’assalto per raggiungere l’ambita Portofino ed una richiestissima baia di San Fruttuoso. Presenze record a Camogli, Moneglia, ma anche a Sestri Levante, Chiavari e ancora Rapallo e Santa Margherita. Un’estate di crisi, un’estate di guerra, ma i dati ufficiali su arrivi e presenze dovrebbero confermare anche una forte presenza di turisti. Soprattutto stranieri e non soltanto europei, ma anche cinesi, giapponesi, indiani, arabi e americani. Unici assenti i russi.