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Domenica 20 settembre|
RASSEGNA STAMPA. Conti in rosso: i giudici bacchettano Comuni e Asl4
Oggi, domenica 20 settembre, auguri a Giancarlo, Ignazio. Mercati settimanali: Moneglia. Proverbi: “Accade in un’ora ciò che non è accaduto in mille anni”.
LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA
Il Secolo XIX. Conti in rosso: i giudici contabili bacchettano Comuni e Asl4.
Moneglia: gallerie chiuse e protezione civile, è polemica. Sestri Levante: volantini anonimi accusano il sindaco. Lui sporge denuncia. Lavagna: porto, il Comune si oppone al ricorso in Cassazione. Lavagna: lavori incompiuti negli stabilimenti balneari, concessioni a rischio. Chiavari: morto l’ex sindaco Sergio Poggi. Chiavari: omicidio Nada Cella; il 18 gennaio inizia il processo in appello. Chiavari: città ciclabile, assegnata bandiera gialla.
Rapallo: borseggia due ragazze, bloccato da vigile fuori servizio. Rapallo: Virginia e Giorgio, anniversario alla Rsa. Rapallo: Ciccarelli, mago del pesto, in missione a Ischia. Santa Margherita: lavori completati; revoca stop al Miami Beach. Portofino compra due appartamenti.
Camogli: posteggi ed ex ospedale, ecco cosa non va. Recco: riciclo delle acque, sì alle nuove vasche. Uscio: Tonelli e Malerba al Festival del tempo.
Calvari: a Expo i nodi di Amt e tunnel.