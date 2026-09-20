Temi del giorno:
Presente la moglie Leonilda Cussotto|
Rapallo: Amedeo Solimano premiato come “creatore di eventi nautici”
Da comunicazione Grey Cat Consulting Srl
La società di Amedeo Solimano, Grey Cat Consulting Srl, premiata con l’AssoProm Award 2026 nella categoria Promozione nello sport
Grey Cat Consulting Srl è stata premiata a Milano nella seconda edizione di Assoprom Award, concorso organizzato da Assoprom (associazione italiana dei produttori e distributori pubblicitari e promozionali) che valorizza la vitalità del tessuto imprenditoriale del settore promozionale, con riflettori puntati su creatività ed innovazione, presieduta da Patrizia Merlin.
Grey Cat Consulting Srl, società di servizi, consulenze e organizzazione di eventi in Italia e all’estero focalizzata sulla promozione delle attività marittime e nautiche, si è aggiudicata il premio nella categoria “Promozione nello Sport”.
Teatro della manifestazione, è stata la prestigiosa cornice della sede di Carter & Benson, società di consulenza milanese specializzata nella ricerca e selezione di personale qualificato (head hunting). Nel corso dell’evento Amedeo Solimano, CEO di Grey Cat Consulting Srl e ambasciatore dei valori del mare e della nautica, ha sottolineato come questi rappresentino un valore strategico e fondamentale per l’economia del Paese.
La società partecipa a diversi eventi nazionali ed internazionali, l’ultimo il 25 luglio a Ventimiglia nel porto di Cala del Forte, in occasione della Ventimiglia Blue Gate Cup, regata velica organizzata dal Circolo Velico Ventimigliese e dallo Yacht Club Cala del Forte tra la Riviera Ligure di Ponente e la Costa Azzurra, sponsorizzata da Grey Cat Consulting Srl e Fondazione Natale Ferrario.
“Siamo orgogliosi della vincita di questo importante premio, l’Assoprom Award, nella categoria “Promozione nello sport”. Lo sport infatti, è uno dei veicoli promozionali più potenti e efficaci al mondo.”
L’affermazione in questa categoria specifica ha permesso di dimostrare che le nostre competenze vanno oltre la logistica dell’evento e coprono l’attivazione strategica del brand e la gestione di campagne promozionali legate a grandi eventi come le regate veliche.
Foto: da sinistra: Enrica Ferrario (Fondatrice Fondazione Natale Ferrario), Amedeo Solimano, la moglie Leonilda Cussotto, Chiara Osnago Gadda