Pesca/ Camogli: ventiquattro coppie alla gara alla traina

Questa mattina a Camogli gara di pesca alla traina a cura dell’Associazione Pesca Sportiva Dilettantistica “Porticciolo”. Hanno partecipato 24 coppie (48 iscritti) in una giornata di mare e tempo ottimali. Sono risultati primi Pietro Campanelli e Tommaso Canepa; secondi Fabio Clerici e Gian Franco Aste; terzi Tommaso Passalacqua con il piccolo Edoardo e Fabio Sete. Alla premiazione ha partecipato il sindaco Giovanni Anelli, già presidente dell’Associazione per quindici anni.