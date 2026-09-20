Pallanuoto F/ Rapallo: sei nuove giocatrici inserite nel gruppo

Per una squadra profondamente rinnovata, con sei nuove giocatrici inserite nel gruppo, il confronto in acqua rappresenta un passaggio fondamentale per costruire amalgama, trovare la migliore condizione fisica e iniziare a consolidare i meccanismi di gioco.

«Sono stati due giorni molto utili – spiega Luca Antonucci, allenatore del Rapallo Pallanuoto –. Con sei giocatrici nuove avevamo assolutamente bisogno di trovare amalgama e condizione, anche dal punto di vista fisico. Giocare tante partite nell’arco di poche ore è molto importante in questa fase della preparazione».

Le indicazioni emerse sono incoraggianti, pur nella consapevolezza che il percorso sia ancora lungo.

“I segnali sono tutti positivi e questo è sicuramente un aspetto importante. Sono soddisfatto, ma sappiamo che c’è ancora tanto da lavorare. Ci serve altro tempo per continuare a crescere, trovare la migliore condizione e incrementare la qualità del nostro gioco.