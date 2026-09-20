Levanto: anche l’elicottero per rintracciare due ragazzi dispersi

Nella tarda serata di ieri, due squadre dei Vigili del Fuoco della Spezia, sono intervenute in località Bardelloni nel comune di Levanto, per prestare soccorso a due ragazzi che con il calare della notte avevano perso l’orientamento.

Partite rispettivamente dal distaccamento di Brugnato e dal distaccamento di Levanto, le squadre V.F. hanno percorso la strada sterrata che da località Bardelloni prosegue verso Cassana iniziando le ricerche.

In supporto alle squadre di terra, si alzava in volo l’elicottero Drago del nucleo di Bologna, abilitato al volo notturno che, giunto sul posto, dava un’importante contributo alla buona riuscita dell’intervento.

In collaborazione con il Soccorso Alpino, le squadre dei Vigili del Fuoco raggiungevano i due ragazzi e con una campagnola li accompagnavano ad una ambulanza del 118 presente sul posto per le cure del caso.

L’intervento si concludeva intorno alla mezzanotte senza conseguenze per i malcapitati.