Lavagna: malore mortale a una 90enne; mentre nuota

Stamattina a Lavagna, nel mare davanti ai Bagni Nina, una turista milanese di 90 anni è stata colta un malore mortale mentre nuotava. Immediatamente soccorsa dai bagnini, resisi contro di quanto accadeva, l’anziana è stata trasportata sulla battigia. Il medico del 118 e i militi della Croce Verde di Lavagna, hanno tentato invano di rianimare la donna. Del caso si occupa la Capitaneria di porto.