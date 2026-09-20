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Lavagna: malore mortale a una 90enne; mentre nuota
20 settembre 2026 | 11:43
Stamattina a Lavagna, nel mare davanti ai Bagni Nina, una turista milanese di 90 anni è stata colta un malore mortale mentre nuotava. Immediatamente soccorsa dai bagnini, resisi contro di quanto accadeva, l’anziana è stata trasportata sulla battigia. Il medico del 118 e i militi della Croce Verde di Lavagna, hanno tentato invano di rianimare la donna. Del caso si occupa la Capitaneria di porto.