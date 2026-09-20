Genoa, a Parma sconfitta senza attenuanti: al Tardini finisce 2-1

Notte amara al Tardini per il Genoa, che perde 2-1 contro il Parma e resta penultimo in classifica con 1 punto dopo 5 giornate. I rossoblù trovano il momentaneo pareggio con Osmajic, ma non riescono a evitare la sconfitta, condizionata anche dagli errori difensivi commessi da Ostigard nel primo tempo e Marcandalli nella ripresa. Daniele De Rossi cambia l’assetto offensivo e schiera Messias al fianco di Osmajic. Davanti a Bijlow, la linea difensiva è composta da Marcandalli, Ostigard e Otoa, scelto al posto dello squalificato Vasquez. A centrocampo spazio a Ehizibue ed Ellertsson sulle corsie esterne, con Sow, Baldanzi e Frendrup in mezzo.