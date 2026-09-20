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Domenica soleggiata con temperature in aumento

20 settembre 2026 | 08:30
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di Comunicato Stampa

Comunicato Stampa

Domenica soleggiata con temperature in aumento

Sereno con qualche velatura, locali nubi basse o foschie sui versanti padani al mattino in rapido diradamento. In serata velature più estese e consistenti: così la previsione di Arpal

VENTI: deboli a prevalente regime di brezza, locali rinforzi dai quadranti settentrionali al mattino su Centro-Ponente e dai quadranti occidentali sui capi al pomeriggio

MARE: poco mosso o localmente quasi calmo

TEMPERATURE: minime stazionarie, massime stazionarie o in ulteriore lieve aumento specie nell’interno

UMIDITÀ: su valori medio-alti