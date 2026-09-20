Logo

Temi del giorno:

territorio
Celebrazioni
Feste
maltempo
Chiavari, Carasco e Leivi

Nel centro storico

|
Attualità
/

Chiavari saluta l’ultimo giorno d’estate con la Festa dello Sport

20 settembre 2026 | 19:06
Share0
di Redazione

Redazione

Chiavari saluta l&#8217;ultimo giorno d&#8217;estate con la Festa dello Sport
Foto dal sito Avanti Chiavari

Centro storico di Chiavari invaso dalle società sportive che hanno dato vita alla Festa dello Sport; quasi una cinquantina le società sportive dilettantesche cittadine che hanno partecipato anche per motivi promozionali, sperando di incuriosire ed iscriversi nuove leve. Tra i presenti, in camicia azzurra, anche il sindaco Federico Messuti e l’assessore Gianluca Ratto, probabilmente entrambi in corsa per vincere le elezioni amministrative 2027.