Chiavari saluta l’ultimo giorno d’estate con la Festa dello Sport

Centro storico di Chiavari invaso dalle società sportive che hanno dato vita alla Festa dello Sport; quasi una cinquantina le società sportive dilettantesche cittadine che hanno partecipato anche per motivi promozionali, sperando di incuriosire ed iscriversi nuove leve. Tra i presenti, in camicia azzurra, anche il sindaco Federico Messuti e l’assessore Gianluca Ratto, probabilmente entrambi in corsa per vincere le elezioni amministrative 2027.