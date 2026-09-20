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Socio dal 1961 ne fu anche presidente|
Chiavari: la Società Economica piange la morte di Sergio Poggi
Da ufficio stampa Società Economica
La Società Economica di Chiavari si stringe intorno alla famiglia del Socio e Presidente Emerito Sergio Poggi.
Con la sua scomparsa la Società Economica di Chiavari perde una figura di grande rilievo e una presenza che ha accompagnato per oltre cinquant’anni la vita della nostra istituzione.
Socio dal 1961, era il decano dei soci vitalizi, con oltre cinquant’anni di iscrizione. Ha guidato la Società come Presidente e ha ricoperto numerosi incarichi, tra gli altri: membro dell’Ufficio di Presidenza, presidente dei Probiviri e consigliere di amministrazione dell’Istituto di Studio e Lavoro.
Ma al di là degli incarichi e delle responsabilità, Sergio è stato una presenza costante, autorevole e preziosa.
Perdiamo una colonna portante della Società Economica e, soprattutto, un amico carissimo.
Alla sua famiglia va il nostro più sincero e affettuoso cordoglio