Chiavari: la Società Economica piange la morte di Sergio Poggi

Con la sua scomparsa la Società Economica di Chiavari perde una figura di grande rilievo e una presenza che ha accompagnato per oltre cinquant’anni la vita della nostra istituzione.

Socio dal 1961, era il decano dei soci vitalizi, con oltre cinquant’anni di iscrizione. Ha guidato la Società come Presidente e ha ricoperto numerosi incarichi, tra gli altri: membro dell’Ufficio di Presidenza, presidente dei Probiviri e consigliere di amministrazione dell’Istituto di Studio e Lavoro.