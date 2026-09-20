Chiavari: la novità dell’estate funziona; lettini a 5 euro esauriti

E’ stata l’unica idea innovativa dell’estate balneare 2026 in Riviera. Il noleggio da parte del Comune, a 5 euro il pezzo di ombrelloni e lettini nella spiaggia libera Marina Giulia di Chiavari. L’idea dell’amministrazione comunale funziona; è stato ammortizzata la spesa per l’acquisto del materiale e il bilancio è in attiv0. Soddisfatti i bagnanti; un po’ meno – supponiamo – i gestori di stabilimenti balneari.

Dal post odierno sul sito “Avanti Chiavari”: “Una domenica di fine settembre con la spiaggia di Marina Giulia ancora affollata: lettini e ombrelloni comunali a 5 euro sono andati esauriti. La proroga del servizio si conferma molto apprezzata da cittadini e turisti e proseguirà anche quando gli stabilimenti balneari avranno concluso la loro attività.

Un servizio che permette di continuare a vivere e valorizzare la spiaggia anche oltre la stagione estiva”