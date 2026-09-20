Chiavari: decesso di Sergio Poggi, il cordoglio dell’Amministrazione

L’Amministrazione comunale di Chiavari esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Sergio Poggi, sindaco della città dal 2003 al 2007. La sua figura resta legata ad una parte della storia istituzionale e della vita di Chiavari. A tutti i familiari le più sentite condoglianze e la vicinanza dell’Amministrazione comunale e dell’intera città.