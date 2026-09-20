Chiavari: a Zueni Festival la musica dei giovani talenti

Da Comunicazione Zueni Festival

Sabato 26 settembre alle 15 un pomeriggio dedicato ai giovani musicisti e cantanti: sul palco i talenti della Filarmonica di Chiavari e gli allievi della Scuola della Voce di Sara Nastos.

La musica come spazio per crescere, mettersi alla prova e trovare il proprio modo di stare sul palco. È questo il senso di “Crescendo”, l’appuntamento di Zueni Festival in programma sabato 26 settembre alle 15 all’Oratorio dei Filippini, in via Raggio 30 a Chiavari, dedicato alle giovani generazioni e alla loro capacità di trasformare passione, studio e impegno in qualcosa da condividere con gli altri.

A inaugurare il pomeriggio saranno i giovani talenti della Filarmonica di Chiavari, che tornano a essere protagonisti del Festival per il secondo anno consecutivo. Un ritorno particolarmente significativo, perché Zueni Festival vuole essere anche un luogo in cui i giovani possano trovare spazio, visibilità e soprattutto l’occasione di mostrare il percorso fatto, davanti a un pubblico.

A seguire sarà la volta degli allievi della Scuola della Voce di Sara Nastos, associazione culturale Tigullio Eventi, con una serie di esibizioni che porteranno sul palco voci, personalità e percorsi diversi.

“Crescendo” nasce proprio dall’idea che un talento non sia qualcosa di già compiuto, ma un percorso. C’è chi sta muovendo i primi passi, chi ha già affrontato un palcoscenico e chi sta ancora cercando la propria voce, in senso letterale e non solo. La musica diventa così un’occasione per imparare, sperimentare, emozionarsi e, soprattutto, avere il coraggio di mostrarsi.

Per Zueni Festival, che da sempre mette al centro giovani, creatività e futuro, è anche un modo concreto per valorizzare le realtà del territorio che accompagnano ragazze e ragazzi nella loro crescita artistica.

L’appuntamento è a ingresso libero. Un pomeriggio per ascoltare, scoprire nuovi talenti e lasciarsi sorprendere da chi, oggi, sta iniziando a costruire il proprio domani.