Temi del giorno:
Edizione esaltata dalla presenza di Silvia Salis|
Calvari: conclusa l’edizione di Expo; ora una svolta verso il 2027
Dal Comune di San Colombano Certenoli
Experience, laboratori, cultura, enogastronomia e spettacolo per l’ultima giornata della
manifestazione. Alle 21 la cerimonia di chiusura, a seguire il concerto “Folk – Omaggio alla
canzone genovese”
Si conclude oggi, domenica 20 settembre, l’Expo Fontanabuona e Valli del Tigullio,
ospitato presso il Centro Congressi Expo dell’Istituto Bernardo Marsano di Calvari. Una
giornata ricca di appuntamenti pensati per accompagnare il pubblico alla scoperta delle
eccellenze, delle tradizioni, dei prodotti e dei territori della Fontanabuona e delle Valli del
Tigullio.
Fin dalle prime ore della mattina il programma propone numerose Experience sul
territorio. Tra queste, l’escursione guidata al Monte Ramaceto, organizzata dall’Ente Parco
dell’Aveto con partenza dal Passo di Romaggi, e la visita al borgo di Prati di Mezzanego,
con l’opificio e il frantoio, raggiungibili con il servizio di bus navetta messo a disposizione
da Città Metropolitana di Genova.
Grande successo con l’Experience bambini “Contadino per un Giorno”, laboratorio
creativo dedicato alla produzione del formaggio e visita alla Fattoria Didattica La Stalla di
Cichero, nel territorio di San Colombano Certenoli. Per tutta la giornata, inoltre, l’USD
Calvarese – Sezione Atletica propone attività ludico-sportive presso lo stand dedicato.
La mattinata è proseguita all’interno dell’area espositiva con i laboratori di bella scrittura
a pennino e di scrittura creativa, rispettivamente a cura dell’artista Antonella Tiozzo e di
Unitre Levante.
Nel pomeriggio un programma ricco di nuove occasioni di conoscenza del territorio. Tra
gli appuntamenti, la visita alla Tessitura DeMartini e al Museo del Damasco di Lorsica,
organizzata dal Comune di Lorsica e dall’Associazione Amici del Museo del Damasco, e la
presentazione del libro A gennaio fioriscono le viole di Isabella Verduci.
Non mancheranno le iniziative solidali, con il torneo di burraco a scopo benefico, il cui
ricavato sarà devoluto alla Croce Rossa di Cicagna, e gli appuntamenti dedicati alle
tradizioni, come l’esibizione di danze antiche del Gruppo Fieschi di Roccatagliata.
Particolare spazio è stato dedicato anche alla valorizzazione della tradizione gastronomica
ligure con il Cooking Show sul pesto al mortaio, curato dal Ristorante Pedun di Carasco, e
con le degustazioni guidate di prodotti del territorio. Alle 17 protagonista il vino
dell’azienda agrituristica vitivinicola U Cantin di Villa Oneto, con una degustazione guidata
dall’esperto Armezio Esposito, mentre alle 18 si è svolta quella dell’olio extravergine di
oliva, con l’Associazione Olivicoltori Sestresi e O.A.L. – Organizzatori Assaggiatori Liguri.
Numerosi anche gli appuntamenti culturali e di approfondimento. Nel corso del
pomeriggio è stato presentato il Museo Archeo-minerario di Castiglione Chiavarese,
insieme al sito turistico comunale, con la Direttrice Marzia Dentone.
Nell’area dei Giardini del Lascito Cuneo, Sandro Sbarbaro ed Enzo Turati, con la
moderazione di Paolo Pendola, hanno presentato il libro Dentifricio per l’asino
(Toothpaste for the Ass) Una storia della Seconda Guerra Mondiale in Val d’Aveto”.
L’incontro rappresenta un’occasione per riportare alla memoria una pagina della storia
della Val d’Aveto e per valorizzare, attraverso la ricerca e la narrazione, il patrimonio di
testimonianze legato alla comunità e al territorio.
Nella foto lo scrittore Sandro Sbarbaro, Paolo Pendola, il Presidente del Parco Aveto l’Avv. Tatiana Ostiensi, i sindaci di Mezzanego e Rezzoaglio.
A seguire, spazio alla valorizzazione del territorio di Borzonasca con la presentazione del
progetto “Le case di Alice e la chiesa di San Martino di Licciorno”, curato da Alice Signaigo,
operatrice turistica e consigliera delegata al turismo del Comune di Borzonasca.
Tra i momenti più significativi della giornata conclusiva anche un particolare omaggio alla
memoria di Rodolfo Valentino, nel centenario della sua scomparsa.
L’Istituto Bernardo Marsano e Mauro Boccaccio insieme al Sindaco Claudio Solari e Paolo
Corsiglia (Camera di Commercio) protagonisti di un momento simbolico con la dedica di
gladioli alla memoria del grande divo del cinema muto, un gesto semplice ma carico di
significato, che vuole mantenere vivo il filo che lega la figura di Valentino alla storia della
formazione agraria genovese.
Prima di diventare una leggenda di Hollywood, infatti, Rodolfo Guglielmi aveva conseguito
nel 1911 il diploma di giardiniere presso l’Accademia Reale dell’Agricoltura di GenovaSant’Ilario, istituzione dalla quale sarebbe poi nato l’Istituto Marsano. Proprio la
formazione come giardiniere rappresentò una delle prime tappe della sua vita
professionale, prima della partenza da Genova verso gli Stati Uniti e dell’inizio della
straordinaria carriera cinematografica che lo avrebbe consacrato come icona
internazionale.
Il momento ufficiale conclusivo dell’Expo è previsto alle 21.00, con la cerimonia di
chiusura della manifestazione, che rappresenterà l’occasione per ringraziare tutti coloro
che hanno contribuito alla realizzazione di questa edizione: i Comuni partecipanti, gli enti
e le istituzioni, le associazioni, le realtà produttive, gli espositori, i volontari, gli operatori
e tutto il pubblico che ha preso parte alle diverse giornate.
La manifestazione si concluderà quindi in musica, alle 21.30, nell’Arena Spettacolo, con
“Folk – Omaggio alla canzone genovese”, concerto di Matteo Merli ed Enrico Testa,
dedicato alla tradizione musicale genovese.
L’ultima giornata conferma così lo spirito con cui è stata costruita questa edizione
dell’Expo: mettere in rete i territori, raccontarne le identità e creare occasioni concrete di
incontro tra comunità, imprese, associazioni, istituzioni e visitatori.
Con la giornata di oggi si chiude l’edizione 2026 dell’Expo Fontanabuona e Valli del
Tigullio, una manifestazione nata per tornare a dare visibilità e valore al patrimonio della
Fontanabuona e delle Valli del Tigullio e per costruire, insieme, un percorso di
collaborazione e promozione territoriale destinato a proseguire anche dopo questi tre
giorni.