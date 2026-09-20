Temi del giorno:
Fino alla mattina di venerdì 25|
A-12: chiuse le tratte Nervi-Recco; Recco-Rapallo; Chiavari-Lavagna
Le chiusure notturne programmate per la prossima settimana nel tratta della A-\12 compreso tra Genova e Sestri Levante.
Direzione Livorno
Nervi-Recco – Tratto Chiuso – (dal km 11.5 – Direzione: Rosignano)
Tratto Chiuso tra Genova Nervi e Recco dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 22/09/2026 al giorno 23/09/2026 per lavori Entrata consigliata verso Livorno: Recco.
Sant’Ilario Sud – Area di Servizio Chiusa (al km 14.5 – Direzione: Rosignano)
L’area di servizio Sant’Ilario sud è chiusa dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 22/09/2026 al giorno 23/09/2026 per Tratto Chiuso
Recco-Rapallo – Tratto Chiuso (dal km 22.8 – Direzione: Rosignano)
Tratto Chiuso tra Recco e Rapallo dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 24/09/2026 al giorno 25/09/2026 per lavori Entrata consigliata verso Livorno: Rapallo.
Chiavari- Lavagna – Tratto Chiuso (dal km 38.3 – Direzione: Rosignano)
DESC_PREVISIONE:Tratto Chiuso tra Chiavari e Lavagna dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 23/09/2026 al giorno 24/09/2026 per lavori Entrata consigliata verso Livorno: Lavagna.
Direzione Genova
Rapallo – Recco Tratto chiuso (dal km 28.4 – Direzione: Genova)
Tratto Chiuso tra Rapallo e Recco dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 21/09/2026 al giorno 22/09/2026 per lavori Entrata consigliata verso Genova: Recco.
Sant’Ilario – Area di Servizio Chiusa (al km 14.5 – Direzione: Genova)
L’area di servizio Sant’Ilario nord e’ chiusa dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 24/09/2026 al giorno 25/09/2026 per lavori
Genova – Allacciamento Chiuso (al km 0 – Direzione: Genova)
Chiuso al traffico Bivio A12/A7 Milano-Genova dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 24/09/2026 al giorno 25/09/2026 provenendo da Livorno verso Genova per lavori. Entrata consigliata verso Genova: Genova Bolzaneto su A7 Milano-Genova. Uscita consigliata provenendo da Livorno: Genova Bolzaneto su A7 Milano-Genova.