Sestri: volantini diffamatori, solidarietà al sindaco Solinas

I gruppi consiliari di maggioranza di Sestri Levante esprimono solidarietà al sindaco Francesco Solinas per la diffusione dei volantini offensivi e diffamatori comparsi a Pila in occasione dell’inaugurazione del polo 0-6. Il confronto politico, anche più aspro, deve sempre restare rispettoso delle persone. La critica è infatti legittima, ma gli attacchi personali sotto anonimato no.

Chi ha realizzato e diffuso quei volantini dovrebbe avere il coraggio di palesarsi e di assumersi la responsabilità delle proprie parole e delle proprie azioni. Confidiamo nel lavoro degli organi competenti e auspichiamo che il confronto politico torni a toni consoni che i cittadini di Sestri meritano.