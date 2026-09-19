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Sestri: volantini diffamatori, solidarietà al sindaco Solinas

19 settembre 2026 | 19:26
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di Comunicato Stampa

Comunicato Stampa

Sestri: volantini diffamatori, solidarietà al sindaco Solinas

Dai Gruppi consiliari “Solinas Sindaco”, “Sestri Per Tutti Dal Mare alle Frazioni”

I gruppi consiliari di maggioranza di Sestri Levante esprimono solidarietà al sindaco Francesco Solinas per la diffusione dei volantini offensivi e diffamatori comparsi a Pila in occasione dell’inaugurazione del polo 0-6. Il confronto politico, anche più aspro, deve sempre restare rispettoso delle persone. La critica è infatti legittima, ma gli attacchi personali sotto anonimato no.

Chi ha realizzato e diffuso quei volantini dovrebbe avere il coraggio di palesarsi e di assumersi la responsabilità delle proprie parole e delle proprie azioni. Confidiamo nel lavoro degli organi competenti e auspichiamo che il confronto politico torni a toni consoni che i cittadini di Sestri meritano.