Sestri: volantini diffamatori, dal sindaco, denuncia contro ignoti

In merito alla realizzazione e diffusione di volantini diffamatori nei confronti del Sindaco di Sestri Levante Francesco Solinas contestualmente all’inaugurazione del nuovo Polo 0-6 – distribuiti sia in varie vie cittadine, sia on line – si comunica che il Sindaco ha presentato denuncia querela presso i carabinieri di Sestri Levante al momento contro ignoti.

«Confido che le molte telecamere di videosorveglianza riescano a individuare l’identità del responsabile – commenta Solinas – Non mi sono mai sottratto al confronto, alla satira, allo scherzo. Ma c’è un limite a tutto e ritengo che nel caso in questione sia stato passato, sia con l’immagine sia con il testo di accompagnamento».