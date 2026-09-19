‘Santa’, Sestri: “Settembrata Antitruffa”

Da Comunicazione Assoutenti Liguria

Dopo le tappe di Chiavari, la “Settembrata Antitruffa” chiude il suo percorso nel Tigullio con due appuntamenti: lunedì 21 settembre a Santa Margherita Ligure e mercoledì 23 a Sestri Levante. Sono laboratori del progetto “Un Ponte tra Generazioni”, condotti insieme all’Arma dei Carabinieri, con i sindaci dei due Comuni presenti in sala. L’ingresso è gratuito e il programma è lo stesso nelle due sedi: chi non riesce a partecipare al primo incontro può presentarsi al secondo.

Lunedì 21 settembre, dalle 17 alle 19 — Spazio Aperto, Via dell’Arco 38, Santa Margherita Ligure, con il patrocinio del Comune di Santa Margherita Ligure. Interverranno Guglielmo Caversazio, sindaco di Santa Margherita Ligure, il maresciallo maggiore Marco Magoni, comandante della Stazione Carabinieri di Santa Margherita Ligure, e il maresciallo ordinario Letizia Linetti, della Stazione Carabinieri di Rapallo.

Mercoledì 23 settembre, dalle 10 alle 12 — Centro Giovani Casette Rosse, Via Bruno Primi 2, Sestri Levante. Interverranno Francesco Solinas, sindaco di Sestri Levante, il capitano Giada Conti, comandante della Compagnia Carabinieri di Sestri Levante, e il maresciallo maggiore Andrea Del Tredici, comandante della Stazione Carabinieri di Sestri Levante.

In entrambi gli incontri si parlerà di truffe telefoniche, di truffe online e tramite smartphone, di falsi tecnici, falsi Carabinieri e falsi operatori. I rappresentanti dell’Arma spiegheranno come riconoscere i tentativi di raggiro e, soprattutto, cosa fare e chi contattare quando si sospetta di essere finiti nel mirino di un truffatore.

Il taglio è pratico. Non un elenco di pericoli, ma un metodo: chiedere sempre un documento a chi si presenta alla porta, non far entrare nessuno che non sia stato annunciato, riagganciare e richiamare un numero che si conosce prima di credere a qualsiasi urgenza, non consegnare mai denaro o gioielli a uno sconosciuto. Perché i truffatori hanno bisogno di due cose — la fretta e il silenzio — e sono proprio quelle due richieste il segnale più chiaro che si tratta di un inganno.

Una parte di ciascun incontro è dedicata a chi è già stato vittima di un raggiro: come si sporge denuncia, quali documenti conservare, a chi chiedere assistenza.

Gli incontri durano due ore e non richiedono alcuna competenza informatica. Si può venire accompagnati da un familiare.

Come prenotare

La partecipazione è gratuita ma la prenotazione del posto è obbligatoria, perché i posti in sala sono limitati. Ci si iscrive online su https://www.assoutenti.liguria.it/truffe-agli-anziani-tutor-digitali-liguria/ oppure su https://adocliguria.com/corsi-antitruffa-anziani

Il progetto