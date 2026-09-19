“Santa in Giallo”: la rassegna inizia; 300 autori da tutta Italia

Da Paolo Fizzarotti, direttore artistico

Dal 19 al 27 settembre si svolge la seconda edizione del festival e premio letterario nazionale. Più di 300 candidature da tutta Italia, in sei sezioni diverse. Grandi autori, spettacoli, cinema, musica e attività Junior. Si inizia oggi con i pittori ispirati da un giallo di Michel Bussi e un’apericena con delitto sul Porto di Santa: evento sold-out da una settimana. In tutto, il programma prevede 35 distinte: comprese quelle diffuse sul territorio e nel tempo.

Sandrone Dazieri, Orso Tosco, Elisa Bertini, Gian Andrea Cerone, François Morlupi; e poi Marcello Simoni, Cecilia Scerbanenco, Carlo A. Martigli, Roberto Centazzo, Umberto Brindani, Michele Brambilla, Valeria Corciolani, Maria Masella e altri ancora sono fra i protagonisti (concorrenti e ospiti) di Santa in Giallo 2026, a Santa Margherita Ligure dal 19 al 27 settembre. A disputarsi la vittoria saranno i tre componenti del podio: Orso Tosco, con La controra del Barolo, Nero Rizzoli; François Morlupi con Segnale assente, Salani; Elisa Bertini con Linfa nera, Sem/Feltrinelli.

A dare la misura nazionale del concorso è anche la qualità e la varietà della presenza editoriale. Nelle sezioni dedicate ai libri editi per adulti e ragazzi sono rappresentate 71 case editrici italiane, dalle grandi sigle nazionali alle realtà indipendenti specializzate. Tra i gruppi editoriali presenti figurano Mondadori, con marchi come Einaudi, Rizzoli e Piemme; Mauri Spagnol-GeMS, con Guanda, Longanesi, Salani, TEA, Corbaccio e Ponte alle Grazie; e il Gruppo Feltrinelli, attraverso SEM. Tra gli indipendenti Frilli, Mursia, Golem, Altre Voci, Laurana, Santelli; tra gli junior, Pelledoca. Una presenza che affianca ai maggiori protagonisti dell’editoria nazionale numerose case editrici indipendenti provenienti da tutta Italia.

La seconda edizione del concorso nazionale di letteratura gialla, con relativo festival finale, arriva dunque alle giornate decisive dopo oltre 250 candidature, trenta romanzi semifinalisti, due cinquine di finalisti e due podi ancora senza classifica. Lady Killer, l’apericena con delitto del 19 settembre, ha già raggiunto 65 iscrizioni: tutto esaurito con overbooking. E tra le numerose giurie, c’è anche quella dei lettori della RSA Pellerano-Rainusso.

Santa in Giallo è contemporaneamente un festival diffuso e un premio-concorso letterario nazionale dedicato a giallo, noir, thriller, mistero e narrativa d’indagine. A cusa delle sue caratteristiche, Santa in Giallo è stato definito il primo festival giallo-pop d’Italia. Il calendario comprende attività per adulti e ragazzi.

Incontri, scuole, cinema, teatro, musica, fotografia, mostre di pittura e giochi da tavolo accompagnano le selezioni dei romanzi editi e inediti, del premio Junior, dei racconti, di Scatti Gialli e del Premio Social. Le attività si svolgono in location come lo Spazio Aperto di via dell’Arco, la Casa del Mare, la Biblioteca Civica, il Castello sul Mare e l’Anfiteatro Umberto Bindi. Qui, domenica 27 settembre dalle 16, saranno proclamati i vincitori degli Editi, degli Inediti e delle due fasce Junior. In caso di maltempo la manifestazione sarà ospitata dall’Auditorium Santa Margherita (ex Cinema Lux) in via Solimano.

La cinquina finalista degli Editi comprendeva anche Gian Andrea Cerone con La curva dell’oblio e Sandrone Dazieri con Uccidi i ricchi. Cerone riceverà il Premio Voce del noir contemporaneo e Dazieri il Premio Maestro del noir. Gli Inediti finalisti erano Saverio Orlando, Vittorio Pecchia, Raffaele Raja, Roberto Rapastella e Marina Repetto. A contendersi la vittoria finale saranno Orlando, Rapastella e Repetto. Il romanzo inedito vincitore sarà pubblicato da Aporema Edizioni, il secondo da Panesi Edizioni.

Le tre giornate conclusive concentrano scuole, incontri e premi. Venerdì 25 settembre gli scrittori Antonino Fiore e Valeria Corciolani incontrano gli studenti delle scuole medie. Il libro di Antonino Fiore è stato protagonista di una delle iniziative più apprezzate di Santa in Giallo Junior: gli studenti di prima e seconda media alla fine delle lezioni in giugno hanno ricevuto in regalo una copia di I delitti delle Malebolge, pubblicato da Pelledoca. Dopo averlo letto durante le vacanze estive, adesso incontreranno direttamente l’autore alla scuola media Vittorio G. Rossi di Santa Margherita.

Nel pomeriggio e sera di venerdì all’Anfiteatro Umberto Bindi arrivano Maria Masella, Daniela Piazza, Silvia Volpi e Umberto Brindani. Sabato 26, al mattino saranno consegnati i premi a racconti, ricette, vetrine e fotografie. Nel pomeriggio la sezione Junior propone lo spettacolo di Armando Traverso, di Rai Kids, all’anfiteatro Bindi. Dalle 17 si alternano sul palco Roberto Centazzo, Aldo Boraschi, Luca Arnaù, Carlo A. Martigli e Marcello Simoni. Domenica 27 al mattino Cecilia Scerbanenco dialoga con i vincitori del premio Scerbanenco, dedicato a suo padre. Con loro ci sarà Elisa Bertini, l’altra componente del podio dei romanzi editi. Al pomeriggio gran finale con le premiazioni.

Sei giorni di incontri prima del fine settimana conclusivo

Il programma dettagliato comincia sabato 19 settembre alle 16 con Oltre la superficie alla Galleria Cella Art & Communication, mostra collettiva ispirata al romanzo Ninfee nere di Michel Bussi. Alle 19.30 la Casa del Mare ospita Lady Killer, spettacolo di e con Viola Villa. Domenica 20, a Spazio Aperto, Alba Zanini parla alle 16.30 di Scienza e cosmologia in Edgar Allan Poe; alle 18 Paolo Asti, Valentina Fornelli e Massimo Villa presentano Aqua, La costellazione del pesce e Il restauratore di Vico del Fieno, con intermezzi di Graziano Nardini.

Lunedì 21, alle 17.30 alla Casa del Mare, Giuseppe Battarino incontra Angelo Sardi su Gli errori dei giallisti, fra diritto, prova scientifica e libertà narrativa. Martedì 22, alle 17 a Spazio Aperto, Lidia Orecchia, Roberta Perdelli Bottino e Giancarlo Pennati discutono di Scrittura, emozioni e lato oscuro. Mercoledì 23 Sara D’Amario presenta alle 16.30 Appuntamenti al buio e omicidi alla luce del sole con Marinella Gagliardi Santi e Giammauro Gargiulo; alle 17.30 Alan Zamboni e Alba Zanini affrontano scienza, tracce e racconto d’indagine.

Giovedì 24, alle 17.30, Spazio Aperto riunisce Michele Brambilla, Laura Guglielmi e Mario Paternostro in Tre giornalisti, tre storie. La Biblioteca Civica propone anche giochi da tavolo investigativi e deduttivi con Luca Mevilli. Alle 21 il Cinema Centrale presenta, nel giorno dell’uscita italiana, l’anteprima nazionale di Maigret, l’amore e la morte di Pascal Bonitzer, con Denis Podalydès. Biglietto a 9 euro, ridotto a 7 euro.

Premi letterari, giurie e giovani lettori

Il concorso per i romanzi editi assegna 1.500 euro al primo classificato, 1.000 al secondo e 500 al terzo. La selezione è stata operata da diversi livelli di giuria. Santa in Giallo prevede infatti una Giuria Tecnica, due Giurie Artistiche, una Giuria Popolare composta 29 lettori, una Giuria di Psichiatria e Criminologia (novità assoluta nel panorama dei concorsi letterari italiani), e una giuria composta da alcuni lettori ospiti della RSA Pellerano Rainusso (anche questa una novittà assoluta), che assegnano il loro premio speciale. Più una giuria social diffusa in tutta Italia: il post in cui veniva lanciato il concorso, con le schede di tutti gli 82 libri iscritti al concorso editi,ha superato le 120 mila visualizzazioni.

I premi speciali sono già stati annunciati. Francesca Mautino vince il Premio della Giuria Tecnica con Tutti conoscono tutti; Stefano De Bellis ed Edgardo Fiorillo quello della Giuria Popolare con Dove si mangia la nebbia. Claudio Panzavolta, Emilio Martini e Chiara Moscardelli sono i primi tre della selezione di Psichiatria e Criminologia; il Premio RSA va a Marco Phillip Massai per Il silenzio del sale. Umberto Brindani riceve il Premio del Direttore Artistico.

Santa in Giallo Junior prevede romanzi destinati a due fasce di età. Per gli 8-10 anni sono sul podio Silvia Crocicchi con La casa della S, Virginia Stefanini con Furia Mascherata e Milvia Vincenzini con Sayonara miss Hyde. Per la sezione +11 anni concorrono Fabrizio Altieri con Omicidio sull’Hindenburg, Antonino Fiore con I delitti delle Malebolge e Maria Paola Pesce con Indizi per posta; menzione speciale a Chiara Lossani per Giallo sui Navigli. Il primo di ciascuna fascia ottiene 1.000 euro. Le posizioni saranno note il 27 settembre; la Giuria Junior è presieduta da Rosalba Troiano.

Racconti, fotografie e partecipazione online

Racconti in Giallo assegna tredici riconoscimenti. Il primo premio va a Enrico Ruggiero per Esopo meets Spillane; Isabella Gamalero e Luca Restivo ricevono premi speciali per Omicidio in bellezza e Il socio ordinario. L’antologia I racconti di Santa in Giallo, 328 pagine (Edizioni Tigulliana) raccoglie venticinque racconti e le dieci fotografie classificate di Scatti Gialli; sarà presentata durante il festival, con premiazione sabato 26 settembre.

Scatti Gialli, promosso con Fotoclub Avis L’Immagine e coordinato da Angelo Sigismondo, ha ricevuto 140 fotografie da 55 partecipanti, provenienti da 21 comuni, 14 province o città metropolitane e 10 regioni. Teresa Bianchi con Interno notte precede Massimo Della Latta con Sospetto e Sonia Massa con Appuntamento al cimitero.

Il Premio Social va a Giuseppe Vita: D, pubblicato da Scarenz, ha raccolto 233 voti, contro i 95 di Beatrice Fiaschi e i 70 di Marco P. L. Bernardi. Il Mediterraneo Emotional Hotel & Spa sostiene l’ospitalità del vincitore.

Un festival diffuso prima e dopo le date ufficiali

Il percorso Vetrine in Giallo coinvolge dal 1° al 27 settembre più di venti attività commerciali cittadine; le Aiuole in Giallo realizzate dal Comune caratterizzano le aiuole vicine alla rotatoria principale. La mostra di quadri Oltre la superficie resta aperta fino al 4 ottobre. Il percorso di avvicinamento al festival ha portato Alice Basso al Miami Beach Club il 6 agosto. Poi ci sono stati il gemellaggio con il GIFF a Castelnuovo di Garfagnana il 9 agosto; un incontro sul giallo italiano con circa cinquanta studenti dell’Università per Stranieri, e un Meeting con delitto degli Erzelli Toasters il 9 settembre.

Il 1° ottobre a Villa Durazzo Donatella Ferraris e Daniela Cavanna propongono Il mistero del primo concerto, racconto musicale sul debutto del quattordicenne Dino Ciani a Santa Margherita Ligure nel 1955. Il 18 ottobre l’Auditorium Santa Margherita ospita I gialli della Filarmonica – Il diamante di Santa, concerto-spettacolo della Filarmonica Cristoforo Colombo con danza, tango e recitazione. Il 6 e 7 novembre, al Teatro Sociale di Camogli, grazie al sovrintendente Giuseppe Acquaviva arriva Amori rubati di Dacia Maraini: una collaborazione tra il Festival dell’Eccellenza al Femminile di Consuelo Barilari e Santa in Giallo.

Organizzazione e rete cittadinaI