‘Santa’: anche la Galleria d’arte si tinge di giallo e noir

Molte persone, appassionati d’arte ma non soltanto, hanno partecipato questo pomeriggio all’inaugurazione di “Oltre la superficie”, la mostra allestita alla Cella Art Gallery che ha dato il via alla fase conclusiva di Santa in Giallo 2026. Un’apertura partecipata, con artisti arrivati anche da fuori città e da fuori regione, che ha trasformato per un pomeriggio la galleria di corso Marconi in uno dei primi punti d’incontro del festival.

La mostra nasce da un’idea di Barbara Cella, titolare della galleria, che ha invitato gli artisti a leggere Ninfee nere di Michel Bussi e a lasciarsi guidare dalle suggestioni del romanzo per realizzare opere capaci di andare oltre la semplice rappresentazione della realtà.

«Avevo letto Ninfee nere e mi aveva colpita molto – ha spiegato Barbara Cella durante la presentazione –. Ho pensato che potesse essere interessante proporlo agli artisti che collaborano con la galleria, chiedendo loro di leggerlo e di lasciarsi ispirare liberamente. Non volevo illustrazioni del libro, ma opere nate dalle emozioni, dalle atmosfere, dal mistero e dalle suggestioni che quella lettura poteva suscitare».

Ne è nato un percorso decisamente eterogeneo, nel quale ciascun artista ha seguito una strada personale. Il punto di partenza comune è il romanzo di Bussi, ambientato a Giverny, nei luoghi di Claude Monet, dove dietro la bellezza quasi perfetta dei giardini, delle acque e delle ninfee si nascondono segreti, ambiguità e delitti. Da qui anche il titolo “Oltre la superficie”: ciò che appare non necessariamente coincide con ciò che è.

Le opere esposte sono quelle di Alessandra Chiappini, Jeannette Fasce, Raffaella Folle, Anna Francesca, Gutris Milena Demartino, Carla Macciò, Antonella Mei, Gianluca Motto, Stefano Parodi, Martina Portunato, Clementina Rava, Maria Rosa Razeto, Laura Regati e Barbara Stretti. Quattordici interpretazioni differenti dello stesso punto di partenza letterario, tra colori, anomalie, prospettive ingannevoli e particolari che costringono l’osservatore a guardare una seconda volta.

Barbara Cella ha curato personalmente anche i dettagli dell’inaugurazione, compreso il rinfresco offerto dalla galleria. E, trattandosi di Santa in Giallo, nulla è stato lasciato al caso: bicchieri gialli e neri, tovaglioli degli stessi colori e richiami cromatici al giallo e al noir anche nella presentazione degli stuzzichini.

Particolarmente apprezzati alcuni dolcetti alla zucca serviti in coppetta, naturalmente gialli. Un piccolo gioco cromatico che ha accompagnato l’intero pomeriggio e che ha contribuito a legare anche il momento conviviale al tema della manifestazione.

All’inaugurazione è intervenuto Andrea Turrin, consigliere comunale delegato alla Cultura, che ha sottolineato in particolare il valore di un’iniziativa nata spontaneamente dalla galleria e inseritasi nel progetto complessivo di Santa in Giallo. Un esempio, ha osservato, di come il festival stia crescendo e riesca a coinvolgere direttamente realtà culturali e cittadine, generando iniziative che non vengono semplicemente organizzate dall’alto ma nascono anche autonomamente sul territorio.

Paolo Fizzarotti, direttore artistico dell’area adulti di Santa in Giallo, ha ricordato durante l’incontro la formula sulla quale è stata costruita la seconda edizione: da una parte il concorso e gli incontri con alcuni fra i nomi più importanti del giallo e del noir italiani, dall’altra l’idea di un festival diffuso, aperto alla città e alle sue diverse realtà.

Un “festival giallo pop”, nel quale la cultura letteraria rimane il punto di partenza, ma non rappresenta l’unico linguaggio possibile. Il progetto punta infatti a coinvolgere chi vive e lavora a Santa Margherita, lasciando a ciascuno la possibilità di partecipare secondo le proprie competenze, passioni e caratteristiche.

È quello che è accaduto con “Vetrine in Giallo”, con il concorso fotografico “Scatti Gialli”, con l’iniziativa artistica della Galleria Cella e con le altre realtà cittadine che hanno costruito autonomamente appuntamenti legati al tema del mistero e dell’indagine. Persino la Canottieri Argus ha interpretato a modo proprio lo spirito della manifestazione, ideando un gioco in barca.

Il risultato è un programma che, comprendendo gli appuntamenti organizzati prima e dopo il nucleo centrale e quelli realizzati anche fuori Santa Margherita, arriva a 35 iniziative, attraversando linguaggi molto diversi: letteratura naturalmente, ma anche pittura, fotografia, cinema, teatro, musica, giochi e spettacolo.

Il doppio binario resta quello immaginato fin dall’inizio: da una parte un concorso letterario nazionale capace di richiamare autori e case editrici da tutta Italia e di portare a Santa Margherita, nelle giornate conclusive, alcuni dei nomi più importanti della narrativa gialla e noir italiana; dall’altra una manifestazione che cerca di entrare nella città e di farne parte, coinvolgendone associazioni, attività economiche, realtà culturali e sportive.

E quella della Galleria Cella è stata soltanto la prima tappa della giornata. Questa sera Santa in Giallo si sposta alla Casa del Mare, dove alle 19.30 è in programma “Lady Killer”, apericena con delitto e spettacolo di e con Viola Villa, appuntamento che ha già registrato il tutto esaurito.