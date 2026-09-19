Samp, rimonta in 10 contro 11: Catanzaro battuto 2-1 al Ferraris

La Sampdoria trova la prima vittoria in campionato al termine di una partita complicata, rimontando il Catanzaro al Ferraris nonostante l’inferiorità numerica. I blucerchiati, sotto 1-0 all’intervallo e poi ridotti in 10 uomini per l’espulsione di Abildgaard, riescono a ribaltare il risultato grazie alle reti di Insigne e Begic e si impongono 2-1.

Corradi conferma Vindahl tra i pali e schiera Di Pardo, Delli Carri, Gartenmann e Cicconi in difesa. A centrocampo spazio a Henderson, Makoumbou e Abildgaard, con Verschaeren e Insigne alle spalle di Lauritsen.