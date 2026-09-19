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la prima gioia in stagione|
Samp, rimonta in 10 contro 11: Catanzaro battuto 2-1 al Ferraris
Insigne firma il pari, Begic completa il sorpasso nel finale. Espulso Abildgaard, decisivo Vindahl sulla traversa nel recupero.
La Sampdoria trova la prima vittoria in campionato al termine di una partita complicata, rimontando il Catanzaro al Ferraris nonostante l’inferiorità numerica. I blucerchiati, sotto 1-0 all’intervallo e poi ridotti in 10 uomini per l’espulsione di Abildgaard, riescono a ribaltare il risultato grazie alle reti di Insigne e Begic e si impongono 2-1.
Corradi conferma Vindahl tra i pali e schiera Di Pardo, Delli Carri, Gartenmann e Cicconi in difesa. A centrocampo spazio a Henderson, Makoumbou e Abildgaard, con Verschaeren e Insigne alle spalle di Lauritsen.
La prima occasione arriva al 16’: Pafundi lancia Koffi, Vindahl interviene e para, ma l’azione viene fermata per fuorigioco. Al 21’ la Sampdoria si rende pericolosa con Insigne, che calcia di prima intenzione e manda il pallone di poco sopra l’incrocio dei pali. Due minuti più tardi altra opportunità per i blucerchiati: Lauritsen serve di tacco Henderson, la cui conclusione viene deviata in angolo da Pigliacelli con la mano aperta.
Il Catanzaro prova a rispondere al 27’, quando Koffi non riesce però a trovare la conclusione e Cicconi libera l’area di rigore. Al 30’ la Sampdoria va ancora vicina al gol con Abildgaard, che colpisce il palo. Quattro minuti più tardi sono gli ospiti a sfiorare il vantaggio: Iemmello centra il palo, poi Mosti trova la risposta di Vindahl.
Il risultato cambia nel recupero del primo tempo. Sul cross di Alesi, Gartenmann interviene in scivolata per anticipare l’avversario e finisce per anticipare anche Vindahl, pronto a intervenire, infilando il pallone nella propria porta. Il Catanzaro va così all’intervallo avanti 1-0, mentre dal Ferraris arrivano i fischi.
La Sampdoria torna in campo cercando subito il pareggio. Al 49’ Abildgaard calcia, ma il pallone termina alto. Al 51’ Insigne trova la rete dell’1-1, ma il gol viene annullato per fuorigioco. Corradi interviene dalla panchina e sostituisce Makoumbou con Esposito.
Il pareggio arriva comunque al 55’ ed è questa volta regolare. Insigne riceve il pallone da Lauritsen, lo controlla e con una conclusione di piatto supera Pigliacelli, firmando il suo secondo gol in campionato.
La partita cambia nuovamente al 63’. Abildgaard interviene su Pafundi e, con il piede d’appoggio sul centrocampista avversario, riceve il cartellino rosso. La Sampdoria resta in 10 uomini. Nonostante l’inferiorità numerica, Insigne continua a cercare la doppietta e al 68’ lascia partire una conclusione che termina alta.
Il Catanzaro aumenta la pressione e all’80’ sfiora il nuovo vantaggio. Pecorino controlla il pallone in area di rigore e, da pochi passi, manda alto. Il numero 31 ci riprova poco dopo, ma la conclusione finisce sul fondo.
La Sampdoria riesce invece a sfruttare un errore degli ospiti e completa la rimonta. Begic, entrato al posto di Insigne, ruba il pallone a Candela, supera Pigliacelli con un dribbling e deposita la palla in rete sotto la Sud per il 2-1.
Nel primo minuto di recupero il Catanzaro ha l’ultima grande occasione per pareggiare: Federico Di Francesco conclude verso la porta, ma Vindahl interviene e manda il pallone sulla traversa.
Al Ferraris finisce 2-1. La Sampdoria conquista così la prima vittoria in campionato, completando una rimonta arrivata anche in inferiorità numerica. Dopo la sosta di 2 settimane, i blucerchiati torneranno in campo venerdì 9 ottobre contro l’Avellino al Partenio.